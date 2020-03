Évelyn Quiroz, la más valiosa en High School

La junior Évelyn Quiroz fue seleccionada por los entrenadores del Distrito 29-6A como la Jugadora Más Valiosa, la oriunda de ciudad Chihuahua sigue demostrando su nivel en su tercera temporada en el high school.

Quiroz llegó a un equipo sin experiencia y los llevó a su segundo título consecutivo del Distrito 29-6A y a una carrera de playoffs profundos que condujo al torneo de la Región IV-6A por primera vez en la historia del programa.

Quiroz promedió 13 puntos, cinco rebotes y 2.5 asistencias mientras agregaba 2.6 robos por juego durante la temporada del distrito. Ella fue el motor detrás del éxito de United, y la nativa mexicana dejó que su presencia hablara con su habilidad de cortar la canasta o golpear los 3 sobre la marcha. Pero su mejor atributo era su extraña visión de la corte para involucrar a sus compañeros en la ofensiva.

"Siempre he confiado en Dios en mi proceso, y me siento muy bendecida por tener este honor otorgado a mí", dijo Quiroz. “Soy humilde y sé que tengo que seguir trabajando más y más para alcanzar los objetivos que tengo como atleta. Todo esto no sería posible sin el apoyo de mis padres, entrenadores y compañeros de equipo".

Cabe mencionar que además la jugadora, oriunda de ciudad Chihuahua, consiguió esta temporada rebasar los mil puntos en su carrera en el basquetbol con el equipo de Laredo.

Desempeñando la pasión de point guard la joven Chihuahua tuvo una de sus mejores temporadas donde avanzaron al sweet 16 por segunda vez desde 1978.

La estudiante de tercer año Évelyn Quiroz en el U16 en la academia Conade, durante un mes, pero siguió su desarrollo en Estados Unidos, en específico en Texas en la United Horns Ball.

Évelyn nació en Chihuahua, y vivió en México, y además de la Academia Conade siempre logró mejoras a su juego en cada estación, gracias a arduos entrenamientos y trabajo duro día con día.

