Exáguila entrena a jóvenes y los lleva por buen camino

Juan Carlos Labrado Saldaña, quien vistió y defendió los colores de Águilas de la UACh, Átomos de Química, Vikingos de Educación Física y Potros de Zootecnia, devuelve ahora un poco de lo mucho que el futbol americano le dio en sus gloriosos tiempos como jugador.

Habiendo sido un reconocido mariscal de campo y trabajado al lado de grandes coaches de su época, Labrado decidió aportar sus conocimientos en beneficio de la comunidad y para bien de la niñez y juventud.

Es en Punta Oriente la zona donde Juan Carlos inició hace poco más de dos años su labor altruista. Habiendo detectado previamente las carencias económicas y el bajo desarrollo socio-deportivo a través de encuestas gubernamentales llevadas por una empresa para la cual trabajaba, decide hacer algo para ayudar y toma el futbol americano como su herramienta principal.





Al poco tiempo de realizar las encuestas y vivir la cruda realidad de la gente en ese sector, Labrado toma cartas en el asunto, “fue desarrollándose en mí un sentimiento de que teníamos que hacer algo por los niños y por la ciudad. Me pregunté, ¿qué puedo hacer yo por ellos?, me dije, bueno, si sabes algo de deporte pues llévales el deporte y en este caso fue el futbol americano”.

“Hace dos años empezamos un proyecto en Punta Oriente, empezamos con invitación a niños de 10 a 15 años de edad y llegamos a tener alrededor de 35; en ese tiempo se viene lo de la pandemia (Covid-19) y tenemos que hacer el receso. El año pasado retomamos el equipo, al que le pusimos como nombre Leones, y la respuesta ya no fue tan fuerte. Intentamos llegar a las escuelas secundarias, la 12, 15 y 17 de la zona Oriente, pero desafortunadamente las autoridades no nos dieron ningún apoyo para continuar allá, hasta hace unos días decidimos hacer un traslado del equipo de Leones Oriente a la colonia Buendía, en el campo de Bisontes que es donde iniciamos nuestro proyecto y lo estamos retomando gracias a la autorización y apoyo de la directora de la escuela Melchor Ocampo, quien nos abrió las puertas para invitar a los jóvenes. Actualmente tenemos 35 niños con los cuales llevamos el proyecto que iniciamos en Punta Oriente”.

Labrado explica que la misión de este proyecto es llevar una educación integral a través de la cual puedan brindar a los jóvenes apoyos psicológico, médico y pedagógico, donde la actividad física juegue un papel primordial.

Con todo el entusiasmo y la buena voluntad, por desgracia los apoyos para consolidar el proyecto no se han dado por parte del sector oficial, “este proyecto se le presentamos a la entonces presidenta municipal María Eugenia Campos y le interesó mucho al director del DIF para llevarlo a Cedefam pero no fue posible, se quedó en el tintero. Ahora en la administración del presidente municipal Marco Bonilla hicimos una solicitud y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Sin embargo, seguimos picando piedra porque creemos que los niños de Chihuahua valen mucho y con poquito que podamos ayudar, con un granito de arena, sirve para sacarlos adelante”.

“Lo ideal sería que surgiera alguien que diga, oye, yo quiero tomar este proyecto, apoyar al equipo, alguien que tenga los recursos. Yo he tenido que pedir apoyos, por ejemplo la congregación a la que asisto ha asumido el reto de patrocinarnos los uniformes para 25 niños, así que sería fantástico que algunas empresas o personas también quisieran aportar y claro, todo eso sería bienvenido no sólo para mí sino para todas las instituciones”.

“A mí el deporte me dejó muy gratas experiencias, principalmente el saber que yo soy capaz de desarrollar las cosas, porque en el futbol americano hay una posición para todos, desde el flaquito, el gordito, el alto, el bajito, todos tenemos una posición en este deporte y eso me encantó porque hay niños que como en este equipo tienen déficit de atención, otros son especiales y a todos les estamos abriendo las puertas para hacerlos parte de la sociedad. Dentro de los valores que estamos inculcándoles está principalmente el respeto a sí mismo y hacia los demás. Es algo que se ha perdido, ser responsables, amorosos, buenos ciudadanos, respetar a sus padres, a las autoridades; el futbol americano te enseña eso, de que hay autoridades y leyes que tenemos que respetar, en este caso hay un reglamento que tenemos que respetar”.

Respecto a la opinión y participación de los padres de familia, Labrado comenta que “hay quienes no comprenden lo que estás haciendo, que puedan pensar que hay algo oculto, pero muchos lo toman a bien, inclusive nos han hecho comentarios de cómo han visto la transformación en sus hijos en torno a sus responsabilidades como en la escuela, porque aquí en cierta forma los obligamos a que cumplan con la escuela, con buenas calificaciones y con buenas notas de sus padres en el sentido de su comportamiento como hijos”.

“Hoy tengo la grata experiencia de ver a jóvenes que entrené tiempo atrás en Bisontes, en Bulldogs y que ahora son grandes profesionistas, hombres de bien y te saludan con un gusto tal y es cuando te das cuenta de que sembraste algo en ellos. Igual que ahorita en los niños, ellos no entienden por qué tenemos que tomar una posición dura, firme, pero poco a poco vas viendo el cambio y ya se acercan y te platican y te comienzan a confiar su vida. Eso es lo que queremos para poder ser un auxilio para ellos”, finaliza.