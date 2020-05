Exartemarcialista se recupera del Covid-19

JUÁREZ, Chih.- Exartemarcialista juarense, quien formó parte del equipo de karate de la UACJ y empleado municipal Pablo Iván López Avitia, se recupera del Covid-19.

Se encuentra recuperándose en casa, donde instalaron un tipo de protección con hule para evitar que se contagie alguien de su familia.

Lo anterior se observa en un video que compartió el Instituto Municipal del Deporte, donde el exdeportista platica cómo ha sido su experiencia ante esta enfermedad.

“Empecé a empeorar y empeorar hasta que empecé a ver a una doctora, que me revisó y me dijo que me fuera a hacer rápidamente el examen de Covid-19 y una placa de mis pulmones”, comentó López Avitia.

“De mis pulmones salió que estaban dañados y tenía la tos muy fuerte, ahorita es menos, pero la tuve muy fuerte”, añadió.

El exdeportista fronterizo destacó que después de unos días de tratamiento médico se ha sentido mucho mejor.

“Me he sentido mucho mejor, mi esposa, mi familia, mis amigos me han ayudado muchísimo, agradezco mucho a mi esposa, tengo un niño de ocho meses y ella ha cuidado al niño, me ha cuidado a mí”, resaltó.

Pablo Iván López Avitia formó parte del equipo de karate de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el que asistió a tres campeonatos nacionales.

Su esposa, Cecilia “Ceci” Villar, quien es multimedallista en la prueba de salto con garrocha, comentó: “Con la doctora hicimos una cita en línea, nos atendió y en cuanto escuchó a mi esposo le dijo esta tos no me gusta, tus síntomas, porque traía una calentura muy descontrolada, se veía muy demacrado, no comía, muy cansado”.

