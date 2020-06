Exigen reapertura de sus negocios

Con el lema "Nosotros fomentamos la salud" fue como un centenario de dueños de gimnasios y entrenadores de la ciudad de Chihuahua se manifestó en la Plaza del Ángel pidiendo la reapertura de sus negocios, los cuales por más de 3 meses sin ingresos.

Los promotores de la salud se manifestaron en la Plaza del Ángel para exigir a las autoridades gubernamentales que les permitan seguir trabajando en sus negocios, ya que ahí promueven la salud y el deporte, además de que siempre cuentan con medidas de higiene necesarias.

Susana García, propietaria del gimnasio Woman Gym, señaló que se buscaba que se les atendiera en Palacio de Gobierno para entregar un documento para solicitar apoyos y que se les permite abrir sus negocios que han sido mal clasificados.

Con la regionalización del semáforo en el estado, el cual cambia a naranja en la capital, los gimnasios y centros deportivos aún no tienen la posibilidad de abrir sus puertas ya que están catalogados en el semáforo amarillo, parte de la inconformidad es que los dueños señalan que la actividad física es un refuerzo al sistema inmunológico, evitando ser menos propensos a contagios de Covid-19.

Cabe mencionar que en la ciudad operan 250 gimnasios, los cuales en tres meses no han percibido ingresos que afectan su economía, siendo algunos propietarios quienes han tomado la opción de vender sus datos al no contar con un sustento económico para el pago de servicios, los cuales son obligatorios y no hay algún apoyo.

Sin duda alguna, los entrenadores deportivos buscarán los catálogos como de primera necesidad para que podamos tener movilidad económica, donde seamos listos para implementar protocolos de sanidad y seguridad dentro de los negocios.





ASÍ LO DIJERON

Susana García (propietaria Woman Gym)

"Pedimos que nos dejen abrir nuestros dispositivos, tenemos las posibilidades de cumplir con todas las medidas sanitarias, así como el control del aforo de personas, en lo personal mi gimnasio pierde más de 50 mil pesos mensuales".





Óscar Domínguez (entrenador y socio Woman Gym)

“Sólo queremos reactivar nuestros negocios porque de esto es de lo que vivimos, tenemos muchos gastos y no solo estamos dejando de percibir dinero, sino también estamos perdiendo parte de nuestros ahorros, solo queremos que las autoridades reconsideren que los gimnasios no somos entretenimiento, sino que proveemos la salud ".





Sandra Grajales (atleta profesional fitness)

“El paro nos afecta mucho, no solo a nosotros, sino en todos los aspectos, en lo personal no hay competencias profesionales, puedo seguir entrenando, pero si no podemos abrir los gimnasios las afectaciones en la salud serán mayores”.





Alonso Romero (propietario Roman Gym)

“Son tres meses que no hemos tenido sustento, desde que se vino la pandemia cerramos, pero los servicios que siguen, además de los compromisos en casa también continúan y es imposible seguir soportando, no somos entretenimiento somos establecidos para fortalecer la salud por medio del deporte ".





