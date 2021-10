Fabián Portillo con la mira puesta en el Mundial Orlando 2022

El deportista chihuahuense y especialista en la disciplina de porras y grupos de animación, Fabián Alonso Portillo Márquez, mejor conocido en el ambiente deportivo como Chino Márquez, tiene la mira puesta en el Campeonato Mundial de la especialidad que tendrá lugar en la ciudad de Orlando Florida en el mes de abril de 2022.

“Es la satisfacción más grande que he tenido, mi mayor anhelo y el reto más fuerte, estoy tan feliz y agradecido con Dios y la vida por esta oportunidad que me he ganado con esfuerzo y dedicación”: comentó el chihuahuense y agregó: “no tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy, solo puedo decir lo que siempre me repite mi madre, no te rindas, el límite eres tu mismo”: dijo para El Heraldo de Chihuahua.

Es por eso que actualmente se encuentra concentrado con su equipo de Cali Coed en la ciudad de San Marcos, California en los Estados Unidos, donde se prepara a conciencia para buscar un lugar en el evento mundialista, no sin antes estar presente en la justa nacional que tendrá lugar en Dallas, Texas y de paso, ya que se ha reconocido a esta modalidad deportiva como deporte olímpico, se podría pensar en los JO de París 2024 o en su defecto en los JO de Los Ángeles 2028.

Fotos: Cortesía / Chino Márquez

El palmarés de Chino Márquez incluye su campeonato mundial obtenido en el año 2017 vistiendo los colores de México, evento celebrado en Orlando, Florida, además de sus 4 campeonatos nacionales en la modalidad individual.

Actualmente Fabián Alonso se encuentra concentrado en el equipo Cali Coed desde el 27 de julio y entrenando a conciencia para el evento selectivo en los Estados Unidos. El apoyo de su familia ha sido determinante en lo conseguido por Chino Márquez, toda vez que sus padres, Angélica Márquez y Fabián Portillo, además de su hermana María Fernanda, siempre lo han conminado a superarse cada día tanto en la parte deportiva como en la cuestión académica.

Estudiante de la licenciatura en Administración Financiera en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chino Márquez se ha caracterizado por su disciplina, dedicación y deseos de superación, lo que le ha permitido estar presente en eventos de corte internacional. Su hermana María Fernanda, quien también practica esta disciplina le desea el mayor de los éxitos y que siempre cumpla sus sueños en el deporte.

Cabe mencionar que el pasado mes de julio se reconoció a la disciplina de porras y grupos de animación como nuevo deporte olímpico en la sesión del COI (Comité Olímpico Internacional) a través de la ICU, Unión Internacional de Animadores y Animadoras. A nivel mundial, México es la segunda potencia de este deporte después del representativo de Estados Unidos.

CONÓZCALO

Nombre: Fabián Alonso Portillo Márquez

Apodo: Chino Márquez

Fecha de nacimiento: 17 mayo de 2000

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 21 años

Peso: 63 kilogramos

Estatura: 1.81 metros

Disciplina: Porras y Grupos de Animación