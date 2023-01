Fernhery Cota cuenta cómo es ser réferi en un Nacional de Élite

Recientemente concluyó el Nacional de Box de Élite en la Ciudad de México, donde el estado grande pudo concretar victorias como la de Gloria Sirenita Fernández o la medalla de plata de Rogelio Romero, además de estos logros, Fernhery Cota asistió como juez/réferi, donde tuvo actuaciones aplaudibles y destacó por su capacidad y criterio hacia próximas justas a las que podrá asistir.

“Asistí a la Ciudad de México para realizar el curso de 1 estrella de la International Boxing Association, los resultados aún no nos lo hacen llegar, pero nos hicieron un examen al final del mismo, de alrededor de 70 preguntas de situaciones en el cuadrilátero, de ahí nos calificarán si somos aptos o no para fungir en lo internacional”, expresó Fernhery Cota en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Además de tomar el curso de internacionalización, el chihuahuense acudió al Comité Olímpico para fungir como juez y réferi en el Campeonato Nacional, donde presenció un gran número de peleas que terminaron arrojando a los seleccionados nacionales en boxeo para próximas justas como Centroamericanos y Panamericanos.

“Fueron días muy intensos, una semana muy dura para los que no están acostumbrados a asistir a este tipo de competencias, teníamos que estar desde temprano despiertos para el pesaje, a las 6 de la mañana se realizaba, posteriormente nos íbamos al curso y después las peleas, que terminaban como a las 8 de la noche”, expresó el juez chihuahuense.

Una vez que obtenga su certificación internacional, sería el único juez chihuahuense con ella, además, también tendría la oportunidad de asistir como parte de la delegación azteca como parte de los jueces que estarán en las próximas justas como el mundial de boxeo o las competencias continentales antes mencionadas.

“En esta ocasión se me dio la oportunidad de asistir al curso en un selecto grupo, en un principio no me habían llamado, fue hasta días antes que aumentaron el cupo, por ello pedí ayuda, la noticia me cayó de sorpresa y no quise desaprovechar la oportunidad, ahora, esperaré próximos cursos de 2 y 3 estrellas para seguir creciendo en esto que amo hacer”, afirmó el réferi de la división del norte.

Cota lleva casi una década dedicándose a impartir justicia desde los encordados, es licenciado en Educación Física y tiene una Maestría en Atención a Población Especial, en su trayectoria cuenta con Olimpiadas Nacionales, Nacional Juniors, Nacional Élite y Nacional de Primera Fuerza, por lo que, quiere aumentar su currículo con próximas justas.

El apunte: El examen también calificó si los jueces son aptos para la segunda estrella.