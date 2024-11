Firman Municipio de Chihuahua y Comité Olímpico Mexicano convenio de colaboración

En una ceremonia que se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), se firmó un convenio histórico entre el Comité Olímpico Mexicano que dirige María José Alacalá y el Gobierno Municipal de Chihuahua que preside Marco Bonilla. Este acuerdo, que busca potenciar el desarrollo de atletas de alto rendimiento en Chihuahua, marca un precedente importante para la profesionalización y apoyo a deportistas en México.

En el evento estuvieron presentes los ya mencionados María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, así como Juan José Abdo Fierro, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chihuahua.

Este acuerdo es el primero de su tipo en el país, y convierte a Chihuahua en el primer municipio mexicano en formalizar una colaboración con el COM, lo cual representa un gran avance en la preparación de atletas con miras a competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Foto: Gobierno Municipal

El convenio permitirá que entrenadores y deportistas de Chihuahua puedan asistir a capacitaciones en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, así como la organización de campamentos de entrenamiento. Con ello, los atletas chihuahuenses podrán beneficiarse de una formación integral, con acceso a recursos e infraestructura de primer nivel que fortalecerán su preparación y desempeño.

Un fondo de 30 millones de pesos para apoyar a los atletas chihuahuenses

El alcalde Marco Bonilla anunció la creación de un fondo de 30 millones de pesos destinado a apoyar a los atletas locales, el cual se logrará con la colaboración del Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal y empresarios de Chihuahua. Este fondo servirá para financiar el ciclo olímpico de los deportistas, permitiéndoles enfocarse en su entrenamiento y desarrollo sin preocuparse por los recursos económicos.

“Hoy es un día histórico,” expresó Bonilla durante su intervención. “Chihuahua es el primer municipio del país que firma un convenio como este, y con ello damos un paso más en nuestra estrategia para fortalecer a los deportistas chihuahuenses en su camino hacia Los Ángeles 2028. Se profesionalizará tanto a los atletas como a sus entrenadores, gracias a la experiencia de expertos como Rubén Arikado, un entrenador reconocido en el ámbito olímpico.”

Foto: Gobierno Municipal

Bonilla también agradeció a los patrocinadores, subrayando la importancia de contar con el respaldo de diversos sectores para lograr la excelencia deportiva. “Nos despedimos diciendo: muchas gracias y nos vemos en Los Ángeles 2028,” concluyó con entusiasmo.

María José Alcalá reconoce el esfuerzo del Municipio de Chihuahua

Por su parte, María José Alcalá, presidenta del COM, resaltó la dedicación de Marco Bonilla para apoyar a los deportistas chihuahuenses. “Siempre estás planeando cómo ayudar a los atletas de Chihuahua a llegar a unos Juegos Olímpicos, y sé que no es fácil por los recursos,” mencionó Alcalá dirigiéndose al alcalde. “Me da satisfacción ver a un hombre dispuesto y trabajador, alguien que está recaudando fondos para cambiarles la vida a los deportistas.”

Alcalá subrayó que el Comité Olímpico Mexicano trabaja sin distinciones políticas, enfocándose en el esfuerzo y la colaboración en beneficio de los atletas. “En el Comité Olímpico Mexicano no vemos colores, vemos trabajo en equipo para apoyar a los deportistas. Estás dando a los deportistas una visión de un gobierno cercano que los apoya y los apapacha,” añadió.

Foto: Gobierno Municipal

La presidenta del COM concluyó sus palabras expresando su deseo de que este convenio sea el inicio de grandes éxitos para los deportistas de Chihuahua, marcando así un paso firme hacia la profesionalización y el logro de metas olímpicas.

Un futuro prometedor para los atletas de Chihuahua

Este convenio entre el Gobierno Municipal de Chihuahua y el Comité Olímpico Mexicano no solo abre nuevas puertas para los deportistas, sino que también refuerza el compromiso del municipio y del COM con el desarrollo y la excelencia en el deporte. Con esta alianza, Chihuahua apuesta a formar una generación de atletas mejor preparada, fortaleciendo sus aspiraciones en el escenario olímpico y fomentando un espíritu de superación en toda la comunidad deportiva de la región.