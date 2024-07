Fuerza Regia vence a Adelitas en el tercero de las finales de la LNBP Femenil 2024

Una dolorosa derrota sufrieron las Adelitas de Chihuahua, en un partido de muchos errores, Fuerza Regia se quedó la victoria por marcador final de 78-73, con este, la eliminatoria por el título se pone 2-1 aún en favor para las del estado grande, en acciones de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2024 desde la Fortaleza de Monterrey.

Los errores en el primer cuarto se convirtieron en puntos para Fuerza Regia que se niegan a ceder un juego más, menos ante su afición que abarrotó el recinto para este tercer juego de las Finales, Mikayla Cowlinf salió de manera espectacular, en el arranque del encuentro ella sola anotó ocho unidades seguidas, con las que las locales se alejaron en el marcador, 27-18 luego de los 10 minutos iniciales.

Para el segundo cuarto las locales comenzaron a mover el balón de manera sencilla, recurrieron a la ex WNBA, Khaalia Hilsmann, no se cansó de anotar en la pintura, la diferencia llegó a ser de 13 unidades. Miguel “Maikel” López ajustó algunas piezas después de varios tiempos fueras, de la larga distancia emparejaron un poco los cartones, 44-37, cuando se fueron a descansar por el medio tiempo.

Por demás parejo fue el tercer periodo, las regias salieron anular de gran manera los ataques de Aisha Sheppard y Tyrone Mosby que les estaban haciendo daño y la responsabilidad únicamente cayó sobre Danille Adams, quien hizo lo que pudo, aportó unidades importantes a pesar de que la cubrieron con doble marca la mayoría del tiempo, la pizarra seguía siendo para las de tierras regiomontanas 53-60 con solo 10 minutos por disputar.

Absolutamente todo les salió a Fuerza Regia, caso contrario a las Adelitas que no encontraban la brújula dentro de la duela, la ausencia de Crystal Bradford se notó, Madeleine Garrick no la suplió y se vio sobre la duela, pues, el funcionamiento del equipo fue diferente. Una reacción tardía de Adelitas no fue suficiente, se acercaron a una posesión en los segundo finales, se quedaron cerca del empate y el tercero fue para las locales por marcador final de 78-73.

La mejor del encuentro fue Cowling con 18 unidades, la mayor parte en el inicio del encuentro que les dio una ventaja cómoda a Fuerza Regia. Por Adelitas la mejor anotadora fue Aisha Sheppard con 23 puntos, seguida de Danielle Adams quien terminó con 20 y ocho rebotes, cerca de un doble-doble más en la campaña.

Todo se reanudará mañana en punto de las 20:15 horas desde el mismo recinto, con el cuarto de la serie, Adelitas quiere ponerse a una victoria del título, mientras que Fuerza Regia Femenil quiere emparejar los cartones y que todo se decida en el Manuel Bernardo Aguirre la siguiente semana.