Aficionados exigen la renuncia de Bartomeu

El descontento entre los aficionados del Barcelona crece conforme pasan las horas y surgen más especulaciones.

Ayer, decenas de ellos invadieron las instalaciones del club para exigir la destitución del presidente Josep María Bartomeu, en un intento desesperado por evitar que el delantero Lionel Messi dé el paso definitivo en su intención de abandonar al equipo en este mercado de verano.

Mientras estos sucedía, en Argentina, trascendió que el delantero ya habría elegido al Manchester City como su próximo destino, tanto así que incluso lo citaron.

"Ya he tomado la decisión con Antonela (su esposa) de irme del Barcelona. Me duele en el alma, pero ya está. Se cumplió el ciclo", fueron las palabras que el delantero habría dicho a la fuente que cita el diario argentino La Nación.

"Voy a hablar con Pep para que pueda arreglar la llegada al City. El futbol ahí es espectacular y se adapta a lo que quiero", agregó dicha fuente, con relación a Josep Guardiola, técnico del club inglés y quien lo dirigió en el club culé.

Por la mañana, Ramón Planes, nuevo secretario técnico del Barcelona, aseguró que el club trabaja en el próximo proyecto deportivo con la idea de que Messi se quedará para seguir liderando al equipo.

"No contemplamos la salida de Leo. Nuestra idea es seguir trabajando para construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo en toda la historia", indicó, durante la presentación de Francisco Trincao como nuevo refuerzo del club culé.

“Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos. Hay que tenerle un respeto enorme. Ha dado muchísimo al club. El Barcelona y él son un matrimonio"insistió Planes, quien no pierde la esperanza de que el argentino se quede.