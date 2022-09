Andrea Rodebaugh es la nueva directora general de Selecciones Nacionales Femeniles

Fue la principal candidata desde hace varias semanas y será quien tome las riendas de la recién creada Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles. Andrea Rodebaugh, conocida por ser histórica y una de las pioneras, además de una de las principales impulsoras de la rama, fue presentada como Directora General del organismo, en esa reestructuración que realiza la Federación Mexicana de Futbol en el área y por esa necesidad de fortalecer a todo el futbol femenil. Con ella todo puede lucir prometedor.

Fue Yon de Luisa quien lo hizo oficial este domingo. “Ella viene a sumar y fortalecer a las selecciones femeniles. Alcanzar la meta de estar en el top 8 del mundo. Su liderazgo será fundamental para lograr los objetivos”, expresó. “Andrea cuenta con una trayectoria consolidada en el futbol femenil. Antes de aceptar nuestra invitación se encontraba colaborando con FIFA en el área de desarrollo de nuevos valores”, añadió.

De inmediato la ex entrenadora de Xolos Femenil agradeció la oportunidad. “Muchas gracias a la Federación, a Yon de Luisa. Es un honor poder contribuir. Es importante recalcar el gran trabajo que me antecede, es un reto enorme. Estaré trabajando en una estrategia muy clara basada en tres ejes que son: captar talento, desarrollar deportiva mente ese talento en cada una de las categorías y generar un espectáculo para que participen todos”, aceptó y no rehuyó a ninguna de sus nuevas responsabilidades. “Esto con el gran objetivo estar en el Top-8. Es un gran compromiso este gran reto, pondré todo de mi parte y toda mi experiencia para lograrlo”, agregó.

Rodebaugh, quien seguirá en su puesto en la FIFA como miembro del área de desarrollo de futbol femenil para Concacaf y Conmebol, tiene claras esas ideas para hacer que el futbol femenil empiece a tomar mayor relevancia, al menos, tiene las herramientas para lograrlo. “Contamos con una generación de jugadoras con mucho talento, dispuestas a dar lo mejor de sí en la cancha. Me enfocarse en su formación y desarrollo para que alcancen su máximo nivel. Quiero hacer atractivo el futbol femenil.

Oportunidad para todas, también para Corral

Una de las preguntas que recibió la nueva directora fue en específico sobre la jugadora Charlyn Corral, quien ha sido marginada para representar a la Selección Mayor. La delantera de Pachuca ha expresado en diversas ocasiones que no sabe la razón por la que ha sido excluida, sin embargo, Andrea le ha abierto las puertas de nueva cuenta. “Siempre he sido técnica, es importante dar a entender que toda jugadora debe tener la oportunidad y soñar con estar en Selección. La idea es que todas la puedan tener”, dijo sobre el tema.

