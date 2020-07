Bora Milutinovic habla de aspirar al séptimo juego

La barrera no es el quinto partido, cada ciclo mundialista se pone como meta superar la fase de cuartos de final, ronda que no se elude desde 1994. Sin embargo, Bora Milutinovic, no entiende por qué tiene que ser esa la aspiración del Tricolor, él en 1986 lo logró.

Tres décadas después se puede alcanzar eso y más: "Hay una cosa que quiero saber", cuestionó Bora. "Siempre se habla del quinto partido, pero porqué del quinto, yo pienso que se debe de hablar del sexto partido, séptimo, se debe tener un objetivo más grande", dijo Milutinovic en un conversatorio sobre los Mundiales organizado por la Embajada de Qatar en México.

Bora comparó las épocas: "Recuerdo que en 1986 sólo teníamos a un jugador en el extranjero que era Hugo Sánchez, todos los otros estaban jugando en México, fuimos obligados a viajar por el mundo para aprender qué pasaba, que podíamos aprender", relató el ex entrenador.

La migración es distinta actualmente: "Ahora casi no hay seleccionados que jueguen en México, todos están fuera, esa es una enorme ventaja, lo único que los jugadores tienen que pensar es en dar lo mejor de sí mismos, prepararse en todo sentido, mentalmente, técnicamente y tácticamente para darle una alegría a tanta gente", expresó.

Milutinovic recordó que en México 1986, a pesar de caer con Alemania en cuartos de final, la gente "quedó feliz, tenían una euforia enorme, pensando que en el siguiente Mundial íbamos a ser campeones del mundo, actualmente se habla del quinto partido, pero se debe pensar en más, México tiene grandes jugadores, están en varias partes del mundo", recalcó.

Bora es soñador: "A los mexicanos que vengan a Qatar sepan que yo voy a estar apoyando a la selección, va a ser una fiesta increíble, estoy seguro que se puede alcanzar el sexto partido", repitió.

El serbio es parte de comité organizador del Mundial. A dos años del torneo, Bora destacó los avances que se tienen: "Ya están construidos cuatro estadios modernos, el calor es intenso, pero adentro la temperatura es de 22 grados centígrados, las condiciones son perfectas, los mexicanos que vengan pueden conocer un país maravilloso", aseguró.