¿Cuándo empieza la Copa América 2024? Todo lo que debes saber del torneo

La espera está por terminar. La edición 2024 de la Copa América está por llegar y con ello, 16 selecciones buscarán la máxima gloria continental en Estados Unidos, entre las favoritas, están Brasil y Argentina. México tendrá como tarea demostrar que el proyecto apoyado en Jaime Lozano tiene razones para creer.

¿Qué países participarán en Copa América y cuáles son los grupos?

Cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno formarán la primera ronda de la Copa América 2024:

Grupo A: Canadá, Chile, Perú y Argentina

Grupo B: Ecuador, Venezuela, Jamaica y México

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

Futbol ¡Listo el calendario oficial del Apertura 2024! Así se jugará la Liga MX

¿Cuáles son los estadios sede de la Copa América 2024?

Con una sede como Estados Unidos, la Copa América contará con algunos de los Estadios más impresionantes del mundo, mismos que también reciben año con año, juegos de la NFL. En cuanto a la organización, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con capacidad para 71 mil espectadores, tendrá el honor de recibir el partido inaugural. La Gran Final tendrá lugar en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami, Florida y con un aforo de 65 mil 300 asistentes.

Además, la máxima competición continental también tendrá a su disposición recintos como el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys con capacidad para 80,000 personas y el MetLife Stadium de New Jersey que cuenta con un total de 82 mil 500 localidades.

Mercedes-Benz Stadium (Sede del partido inaugural) -Capacidad: 71 mil 000

Hard Rock Stadium (Sede de la Final) – Capacidad: 65 mil 300

AT&T Stadium – Capacidad: 80 mil

GEHA Field at Arrowhead Stadium – Capacidad: 76 mil 400

Q2 Stadium -Capacidad: 20 mil 700

Bank of America Stadium – Capacidad: 74 mil 500

MetLife Stadium -Capacidad: 82 mil 500

State Farm Stadium – Capacidad: 63 mil 400

NRG Stadium -Capacidad: 72 mil 220

SoFi Stadium – Capacidad: 70 mil

Children’s Mercy Park – Capacidad: 18 mil 500

Allegiant Stadium – Capacidad: 65 mil

Inter&Co Stadium – Capacidad: 25 mil 500

Levi’s Stadium – Capacidad: 68 mil 500

¿Por qué participan equipos de Concacaf en Copa América si es un torneo de Conmebol?

En busca de fortalecer la competencia y desarrollo de ambas confederaciones, a principios de 2023, la Conmebol y la Concacaf anunciaron que selecciones de norte y Centroamérica participarían en la Copa América 2024, mientras combinados nacionales de Sudamérica harían lo propio en la Copa Oro W.

Este acuerdo apoyará a sus equipos nacionales masculinos en su preparación para la próxima Copa del Mundo a través de una Copa América ampliada con seis equipos élite de Concacaf.Conmebol.

¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

La acción de la Copa América 2024 comenzará el Jueves 20 de junio con el vigente campeón, Argentina, presentándose ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium. Mientras la actividad en Fase de Grupos continuará el viernes 21 el choque entre Perú y Chile.

Posteriormente, el sábado 22 tendrá duelos como el Ecuador vs. Venezuela y el México vs. Jamaica, todos correspondientes al Grupo B. Por otra parte, el domingo 23, Estados Unidos y Bolivia medirán fuerzas, mientras Uruguay y Panamá harán lo propio en actividad del Sector C.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

Finalmente, la primera Jornada terminará con la actividad del Grupo D, donde Colombia chocará ante Paraguay y Brasil tendrá su presentación ante Costa Rica.

¿A qué hora juega México en la Copa América?

México jugará en los siguientes horarios en la Copa América 2024:

22 de junio a las 19:00 horas: México VS Jamaica

26 de junio 19:00 horas: México vs Venezuela

30 de junio 18:00 horas: México vs Ecuador

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa América 2024?

La Ronda de Cuartos de Final de la Copa América 2024 comenzará el 4 de julio con un encuentro programado a las 19:00 horas (tiempo CDMX). El 5 de julio contará con otro encuentro a las 19:00 horas y finalmente, los clasificados a Semifinales se conocerán el 6 de julio con los dos encuentros programados a las 16:00 y 19:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

¿Cuándo y dónde serán las semifinales de la Copa América 2024?

Las Semifinales de la Copa América 2024 están programadas para el 9 y 10 de julio, ambas a las 18:00 horas (Tiempo CDMX). En la antesala de la Final, los estadios designados para los partidos son el MetLife Stadium y el Bank of America Stadium.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Copa América™️ (@copaamerica)

¿Cuándo y dónde será la Final de Copa América 2024?

La Final de la Copa América 2024 será el 14 de julio a las 18:00 horas (Tiempo CDMX) y tendrá como recinto el Hard Rock Stadium, hogar de los Miami Dolphins y con capacidad para albergar a 65 mil 300 aficionados.

Mientras tanto, el partido por el tercer lugar tendrá como sede el Bank of America Stadium y se jugará el 13 de julio a las 18:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hard Rock Stadium (@hardrockstadium)

¿Dónde ver en TV la Copa América en México?

La Copa América 2024 tendrá a disposición de los aficionados tres formas de disfrutarla, por televisión abierta, de paga y por medio de Streaming, con plataformas como Azteca Digital y VIX Premium.

Televisa y su app de streaming, VIX Premium contará con los 32 partidos del torneo, con un costo de 99 pesos al mes. Por su parte, la televisión abierta en Canal 5, el Canal de Estrellas y Azteca 7 también contará con juegos de Fase de Grupos, Cuartos, semifinales y la final.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

TUDN transmitirá los juegos de la selección mexicana así como una selección de juegos de diversas selecciones a lo largo del torneo. Sin embargo, todos los partidos de la Selección Mexicana podrán disfrutarse por medio de Televisión Abierta en Canal 5 y el Canal Azteca 7.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

Nota publicada originalmente por ESTO.