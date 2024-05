Guillermo Ochoa se perderá la Copa América

La Copa América 2024 marcará algo nuevo y distinto para la Selección Mexicana. Varios futbolistas que eran infaltables en las últimas convocatorias de Jaime Lozano no fueron contemplados por el actual entrenador del Tricolor para el torneo internacional. Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, a pesar de estar en Europa, serán las ausencias más destacables en Estados Unidos, lo mismo que Henry Martín y Jesús Gallardo de la Liga MX.

El Jimmy evitó tocar un caso en específico y habló por todos. Cada uno de los jugadores recibió una llamada telefónica para comunicarle que no lo contemplarían. El entrenador nacional agradeció que todos lo entendieran y no existiera algún roce por su ausencia. “Es lo único que no me gusta de ser técnico, dejar gente fuera de una convocatoria. Fue dificil con todos, no sólo con Ochoa y Lozano, pero todos lo hicieron más fácil de lo que esperaba. Esa calidad humana que mostraron, ese apoyo y solidaridad con la Selección. Ellos lo entendieron de inmediato y agradecieron la sinceridad y lo frontal que fui”, aceptó en conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento.

Los cuestiomamientos fueron dirigidos por el caso específico de Memo Ochoa, quien se quedará sin equipo para la próxima temporada después de haber descendido con Salernitana en Italia, pero Lozano evitó lo más que pudo enfocarse en el portero mexicano. Lozano aceptó que los dejó fuera para que otros jugadores tengan la oportunidad de mostrarse.

“Tuve buena comunicación con él, como con todos sus compañeros. Es tan claro como que es el torneo ideal para mí para ver a los jugadores que están levantando la mano día a día en sus clubes y tener una baraja más grande de jugadores. Con Memo y los demás fue hablar por teléfono, decirles la situación, mi decisión que es consultada por mi cuerpo técnico, es respaldada por directivos.

¿Ochoa volverá a la Selección Mexicana?

A pesar del cambio generacional que esta situación traerá consigo en la Selección Mexicana, el Jimmy Lozano dejó claro que cada uno de estos jugadores podrán ser llamados en futuras convocatorias. Las puertas no están cerradas para ellos ni para nadie. “Esto no es un corte caja. Simplemente vamos a darle minutos a otros y queremos que esta nueva gente que viene levantando la mano y que viene gritando que ellos también puede competir muy fuerte por su selección”, aseveró.

“Que sepan que no están fuera porque siguen siendo parte de un proceso, pero queremos ver a otros jugadores para que haya un mayor universo”, admitió de forma sincera.

El mensaje fue claro por parte del seleccionador a los medios de comunicación, afición y público en general. “No especulen con los que no están. No es que los que ya no están, no sirvan, la experiencia es buena, no la veo como algo negativo. Sabemos lo que han dado a la selección. Si no fui claro, los que no están en este momento, están siendo visoreados. Siempre hay jugadores que merecían estar, pero no hay más lugares. Todos tienen las puertas abiertas”, finalizó.

Nota publicada en ESTO