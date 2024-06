Jaime Lozano informó qué pasará con Edson Álvarez tras lesionarse ante Jamaica

Houston. El mazazo que recibió la Selección Mexicana por la baja de Edson Álvarez preocupó a Jaime Lozano. El entrenador del Tricolor afirmó que su equipo fue otro sin el volante del West Ham United, pero antes de prender las alarmas, esperará a ver qué dicen los estudios para planear el futuro.

¿Qué le pasó a Edson Álvarez?

Edson Álvarez es el capitán de la Selección Mexicana. Durante el partido contra Jamaica, el jugador recibió un contragolpe por parte de un jugador del equipo contrario, lo cual posiblemente le lesionó la pierna izquierda y ocasionó su baja. De acuerdo con Jaime Lozano: "Fue un golpe duro, el que tan pronto tuviera que salir, esperemos que en dos días tengamos los resultados y esté bien”.

¡EL MACHÍN SALIÓ LLORANDO! 😭



Edson Álvarez salió lesionado del partido contra Jamaica, el dolor fue tanto que El Capitán no pudo contenerse y llegó hasta las lágrimas, ¿ya no podrá ir al Manchester United? 😰⚽🇲🇽



📸 @OswaldoF_Photo



🔴 EN VIVO 👉 https://t.co/eJzjMxWFS2 pic.twitter.com/PWBZYS7F2w — Esto en Línea (@estoenlinea) June 23, 2024

Aceptó que la baja fue crucial para el funcionamiento, aunque el gol de Jamaica, anulado por el VAR, los hizo reaccionar. “Salimos mal al segundo tiempo, son las que tenemos que mejorar, tomar una ventaja. En el segundo tiempo salimos un poco adormilados nos hacen un gol que lo que escucho, es claro fuera de lugar, tenemos que mejorar eso, estoy de acuerdo que eso nos despertó, nos hizo ir por un gol, vivimos un buen momento, si no metíamos el acelerador, se complicaba el partido”.

Futbol México sufrió ante Jamaica, pero gana en su debut en la Copa América 2024

Jaime Lozano espera que Luis Romo sea la respuesta para el medio campo. “Primero con Edson vamos a esperar, en un par de días se le hará un estudio, como cualquier otro jugador es no arriesgar nada, la decisión fue esa. Romo nos ayudó, hizo un buen partido contra Brasil, fue una de las dudas de iniciar o segundo tiempo, le tocó participar, creo que intentamos, Jamaica es un rival complicado, siempre está peleando con Panamá los primeros lugares, creo que sufrimos de más, ellos son peligrosos con balones largos, tranquilo y orgulloso de todos ellos, también con la afición, los jugadores no pararon de correr, esto se puede definir siempre en cualquier jugada.

Jaime Lozano durante el partido de México contra Jamaica. Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO.

¿Quién será el delantero titular ante Venezuela?

La delantera fue otro tema del que no se olvidó. “Todos tienen posibilidad, yo doy la alineación después de ustedes, la doy dos horas antes del partido, me gusta que todos estén concentrados. Santi se esforzó mucho, luchó, sobre todo con tres centrales, llegamos mucho por fuera, buscó remates a modo, debemos de generarle a Santi. Guillermo, una de sus fortalezas es sostener la pelota, esos balones que necesitábamos respondió, Memo se quedó con la pelota, provocó en el área, no pudo tener un remate, son grandes los dos, pero con perfiles distintos, los dos van a seguir competiendo para tener minutos en esta copa”.

También te puede interesar: Edson Álvarez se lesiona y tuvo que salir del partido de México-Jamaica en la Copa América

Ahora, su mente está puesta en Venezuela, equipo con el que comparte la cima del grupo B.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Evidentemente desde ya estamos enfocados en ellos, no me gusta hablar sin ver el partido, todavía no me enfrentaba al que estaba en turno, lo veré, supe de la expulsión, que le dieron la vuelta a un partido con un buen juego, nos conocemos, nos conocen, la información está de sobra, debemos mejorar para enfrentar a este rival, es una buena oportunidad para nosotros de sumar y llegar al primer objetivo”, sentenció Jaime Lozano.

Nota publicada originalmente por ESTO.