“Me estafaron con Cristiano Ronaldo”: Presidente de Al Nassr

Luego del fracaso de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita aficionados y directivos del club no quedaron nada contentos. En pocas semanas, se les han escapado los títulos caseros y sólo un milagro podrá ver a CR7 levantando una copa este semestre.

Puedes leer: Cristiano Ronaldo debe evitar que usen su fama para limpiar imagen de Arabia Saudita: AI

La eliminación en semifinales de la Copa de Arabia hizo enfurecer a Musalli Al-Muammar, presidente del Al Nassr. Quien de acuerdo al medio ArabiaNews50, atizó fuerte contra sus jugadores y acusó a Cristiano Ronaldo de ser el principal culpable del fracaso.

Al Nassr cayó ante el Al Wahda, lo que nos privó de ver una final ante el Al Hilal, acérrimo rival del equipo de Cristiano Ronaldo. Recordemos que Al Hilal es el club que le ofreció 300 millones anuales a Lionel Messi para que la próxima temporada llegue al club.

We keep fighting and working hard preparing for the next games!💪🏼 pic.twitter.com/FboPDnNsTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 26, 2023

“Solo me han estafado dos veces en mi vida. La primera fue cuando pedí 3 kebabs y sólo me entregaron 2. La segunda fue al fichar a Cristiano Ronaldo”, habrían sido las palabras del presidente del club.

A pesar de que hay otras estrellas en el Al Nassr como lo son Luis Gustavo o Anderson Talisca, muchos esperaban culpan a CR7. Sin embargo, para muchos otros, el portugués es el menos culpable, pues dentro de la cancha, es de los que más se esfuerzan.

Cristiano Ronaldo tendría nueva crisis con Georgina Rodríguez

Medios españoles y portugueses han afirmado que la pareja atraviesa una fuerte crisis en su relación. Esto luego de que distintos programas que tienen a gente cercana al entorno de Georgina y Cristiano, afirmen que el portugués está descontento con el ritmo de vida de la modelo.

Segundo a imprensa portuguesa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão passando por uma crise no relacionamento.



Uma eventual separação pode acarretar em uma milionária divisão de bens.



O casal soma uma fortuna que supera a casa dos R$ 2,8 bilhões.



🗞️ UOL

📸 Reprodução pic.twitter.com/ODp6sAr6n9 — Mundo da Bola (@mundodabola) April 24, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde que la serie de Netflix de Georgina se estrenó, a Cristiano no le ha parecido cómo Georgina ha estado gastando millones en los centros comerciales de Arabia. Sumado a esto, al portugués le incomoda que se den a conocer muchos aspectos de su relación.

Publicado en ESTO