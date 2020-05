Piojo Herrera, cerca de renovar contrato con América

Prácticamente está finiquitado. Miguel Herrera seguirá como director técnico de las Águilas del América hasta 2023. Sólo faltan algunos detalles para que en los próximos días se concrete la extensión de contrato de forma exitosa.

“La directiva quiere, yo soy el que más quiero seguir en este club y dar los resultados que nos exigen, y esperamos. Quedamos con Santiago (Baños) ya para finiquitar y seguir otros tres años más con América", expresó.

Deportes Culmina temporada de la LPRT y Paola Longoria es campeona

A pesar de que permanencia en Coapa es un hecho, el Piojo tiene clara su intención de saltar al Viejo Continente. Ese es uno de sus máximos sueños como estratega y no descansará hasta lograrlo. En caso de algún interés, ya tiene todo apalabrado.

“Afortunadamente no necesito una cláusula. Me senté con el señor Emilio (Azcárraga), con Santiago y, primero que nada, me han dicho que me van a apoyar si hay un proyecto interesante, que sea lo deportivo. Me queda claro que por lo económico no estás pensando que te puedas ir. No hay nada más ir por ir. Quedarme muchos años, como lo ha hecho Javier Aguirre”, señaló.

De no ser así, el timonel azulcrema, con dos títulos de Liga en la institución, quiere defender al América por muchos años más.

“Mi ilusión de ir a Europa, que está intacta y que quiero hacerlo, y quiero hacerlo, como lo he hecho 'Tuca' con Tigres, un técnico de muchos años. Yo quiero ser el (Alex) Ferguson del América, lo he dicho muchas veces. Esas dos vertientes las tengo muy claras ”, expresó para Fox Sports.

Herrera sufrirá un ajuste económico en sus ingresos debido a la pandemia de Covid-19. Miguel entiende la situación a la perfección.

“Hoy entendemos que el futbol no solo va a cambiar, va a cambia toda la vida. Este golpe económico les ha pegado a todos. Me sentaré con Santiago. Cuando comenzamos a negociar las cifras eran totalmente distintas; Estoy dispuesto a apoyar al ciento por ciento al club en lo que ellos consideran porque simplemente me han dado mucho. Reitero, no son las mismas cifras de hace dos meses que hablé con él, las voy a cambiar completamente y sí tengo que apoyar más al club", cerró.

Te recomendamos ⬇️