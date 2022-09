¿Qué está pasando con la Selección Española Femenil?: 15 jugadoras presentan su renuncia

La tensión en la Real Federación Española (RFEF) aumentó tras la renuncia de 15 jugadoras de la Selección Femenil, quienes ante la continuidad de Jorge Vilda en el banquillo, optaron por hacerse aún lado y presentar su retiro de la selección.

“La RFEF comunica que, a lo largo del día ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su ‘estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España.

No se va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entran dentro de sus competencias”, anunciaron a través de un comunicado.

Luego de la caída que se tuvo ante Inglaterra en los Cuartos de Final de la Eurocopa Femenil, algunas de las futbolistas le hicieron saber a la Federación que no estaban contentas con su estratega por algunas cuestiones internas, incluso el mismo Vilda se pronunció en su momento.

“Sentimiento de decepción. Me siento dolido con toda esta situación por la forma de proceder. Se traspasaron los códigos del futbol”, dijo en ese entonces.

Ante ello, se recalcó que el hecho de no acudir a un llamado con ‘La Roja’ podría tener como consecuencia una sanción de dos a cinco años de inhabilitación.

“De acuerdo con la legislación española vigente el no responder sería una infracción muy grave, pero la RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles”, se puede leer.

Finalmente, la Federación dejó claro que el futuro del balompié español en la rama femenil está en las categorías menores.

“Este hecho ha pasado de ser una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. El presente y futuro está en el potencial de las inferiores y de jugadoras que este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo Sub-20 y Su-19 en la Euro, además de ese subcampeonato de Europa Sub-17”.

España tiene su boleto a la Copa del Mundo Australia / Nueva Zelanda 2023, por lo que estos meses serán cruciales de cara a dicha justa.

¿Por qué las jugadoras no quieren a su técnico?

En casi 40 años en la selección femenil de España solamente ha tenido dos entrenadores, el primero de ellos es Ignacio Quereda que estuvo al frente del equipo durante 30 años y sobre su desempeño en el puesto se realizó un documental llamado Romper el Silencio.

En esta producción se presentaron testimonios de algunas jugadoras que denunciaron abusos en su gestión, tanto físicos como emocionales, sin embargo nunca fue destituido.

Jorge Vilda llega en 2015 para ser el nuevo técnico con experiencia de un año en la Sub 19, pero durante los siete años que lleva al mando no ha logrado que su equipo logre avanzar considerablemente en las competencias.

Pese a lo anterior, la RFEF no ha considerado sustituirlo y en su lugar le han renovado su contrato, el cual termina en 2024.

Por esta razón es que posiblemente las jugadoras estén pidiendo que se retire a su técnico y se les proporcione otro, protestando con su renuncia.

La lista completa de las jugadoras

Amaiur Sarriegi

Nerea Eizaguirre

Lola Gallardo

Sandra Paños

Mariona Caldentey

Andrea Pereira

Aitana Bonmatí

Claudia Pina

Laia Aleixandri

Ona Batlle

Mapi León

Lucía Garccía

Leila Ouahabi

Patricia Guijarro

Ainhoa Moraza





