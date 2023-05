“Te embarazas y se corta tu contrato”, Esmeralda Verdugo confesó amenazas hacia jugadoras

El caso de Esmeralda Verdugo fue un sueño hecho realidad, su segunda hija vino a este mundo con una abundante felicidad de su mamá. Quien en ningún momento frustró su carrera deportiva por la gestación de su segunda niña.

Caso contrario que muchas de las antecesoras a Verdugo enfrentaron por represión de las directivas. “En su momento, hubo equipos que al momento de firmar lo primero que te decían era ‘No te puedes embarazar, te embarazas, se rompe tu contrato’”.

Esmeralda está sumamente agradecida con el equipo fronterizo por permitirle seguir su sueño, el sueño de muchas deportistas. “Creo que aquí Xolos puso el ejemplo de lo que es el apoyo a la mujer, de lo humanos que se debe de ser con este tema, porque es un sueño para una mujer el tener su familia, tener hijos”.

Con las oportunidades actuales, tiene muy claro que en la Liga MX Femenil, las protagonistas pueden realizar este sueño sin miedo a perder un lugar que tanto trabajo de años les ha costado.

“Ya con lo avanzado que está todo, puedes seguir entrenando en el embarazo, con el apoyo de los clubes, hay gente preparada que te ayuda en eso y regresar perfectamente a tus actividades, no hay algún impedimento, el único es que tú no quieras hacerlo o que no le eches ganas.”