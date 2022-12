Un gato se coló a la conferencia de Vinicius y fue "echado" por el jefe de prensa de Brasil (Video)

Una curiosa escena se dio durante la conferencia de prensa que Brasil y Vinicius Jr ofrecieron para los medios de comunicación de cara a su partido de cuartos de final donde se enfrentarán a Croacia en la Copa del Mundo.

Mientras Vinicius Jr hablaba de la posibilidad de que Brasil siga bailando hasta la gran final de Qatar 2022, un pequeño gato se metió a la sala y dio hasta en la mesa ante las risas del jugador del Real Madrid.

Lo feo de la situación es que el jefe de prensa de la Canarinha tomó al gatito del ‘pellejo’ y lo lanzó hacia abajo de la mesa, ante una mirada de desaprobación de Vinicius Jr.

Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

Vinicius sueña con el campeonato del mundo

El futbolista del Real Madrid destacó que sueña con ser campeón del mundo junto a la Canarinha, sin embargo, destacó sobre todo la posibilidad de estar junto a su ídolo, el 10 de Brasil.

“Estoy feliz de estar aquí representando a todos los brasileños, de estar jugando con mi ídolo (Neymar), con amigos que tengo aquí, y que esta unión que tenemos nos puede hacer llegar muy alto”, expresó el jugador brasileño.

Al respecto, mencionó que Neymar le llegó a comentar cómo son las Copas del Mundo y la diferencia con otras competencias.

“Neymar me dijo que la Copa del Mundo es diferente a cualquier otra competición. Ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es la Copa para nuestro país. Me lo dijo y era consciente, pero hasta que no escuché el himno no vi lo grande que es jugar un Mundial con tu país. Más aún para Brasil, el país que más títulos tiene”, destacó.

Nota publicada originalmente en ESTO