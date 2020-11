Una gran experiencia para Jazmín como deportista universitaria

Habiendo representado a la UACH en 4 Universiadas Nacionales, para la futbolista Jazmín Angélica López Gallegos originaria de Ciudad Juárez, el hecho de haberse cancelado definitivamente la edición 2020 de esta justa deportiva estudiantil hizo que se perdiera su quinta y última aparición consecutiva, y con esto cierra su ciclo representativo aunque seguirá metida en el deporte de su pasión, el futbol rápido.

“Al principio me habían dicho que Mérida 2019 había sido mi última Universiada pero cambiaron algunas reglas del evento lo cual me permitiría jugar en la Universiada 2020 en León, me ilusioné porque sentía que tenía una oportunidad más para traer la medalla de oro”: dijo la menudita futbolista.

“habíamos conformado un muy buen equipo este año pero desafortunadamente llegó la pandemia y nos arruinó el trabajo que se había hecho en preparación para universiada, me sentí triste, no terminé como me hubiera gustado, los años en la universidad se fueron demasiado rápido, cuando menos me di cuenta ya se había terminado esa etapa en mi vida”

Jazmín representó a la UACH en 4 Universiadas Nacionales, ganando en una de ellas la medalla de bronce. De igual manera, “se me convocó a una preselección nacional para ir a un mundial de futsal a Brasil representando a México, aunque no me fue como esperaba fue una gran experiencia” dijo la jugadora quien tiene ya 15 años practicando el fútbol.

Ahora los planes de Jazmín se enfocan en una nueva etapa en el fútbol como jugadora del equipo Leggion que participará en la Liga Mexicana Fútbol Rápido Profesional, considerando que vienen nuevas experiencias y nuevos retos para ella.

“Estoy muy agradecida con la UACH y sobre todo con las personas que me dieron la oportunidad y me acompañaron en transitar deportivo estudiantiles a la maestra Vero Herrera, a la couch Paola Martínez y a la maestra y amiga Juliana Ramírez que confiaron en mí y siempre me apoyaron en muchos sentidos”.

CONÓZCALA

Nombre: Jazmín Angélica López Gallegos

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1995

Lugar de nacimiento: Juárez, Chihuahua

Edad: 25 años

Peso: 43.5 kilogramos

Estatura: 1.50 metros

Deporte: Fútbol rápido

