Va Héctor “Caramelo” Chávez a su décimo mundial: Busca un Récord Guinness

Estamos a 13 días para que se ponga en marcha la justa más importante como lo es el mundial de futbol y el chihuahuense Héctor Chávez, mejor conocido como “Caramelo”, asistirá a su décima edición ininterrumpida desde México 1986, donde considera el aficionado número uno de la selección mexicana de futbol que Qatar, será algo muy especial.

Héctor “caramelo” Chávez, comenzará su travesía mundialista el próximo sábado cuando viaje a Girona, España, para estar presente en el último juego de preparación del cuadro nacional, cuando se enfrente a Suecia; después llegara a Qatar para poner en alto los colores verde, blanco y rojo.

“Estoy entusiasmado, por qué será un mundial muy diferente y único, ya que por primera vez estarán concentrados los 32 equipos en una misma ciudad, donde podremos convivir de mejor manera” señalo en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, Héctor Chávez.

Cabe mencionar que para “Caramelo” Chávez, estará en su décimo mundial de forma consecutiva, además de que con el juego entre México y Suecia, sumara su partido número 479, siguiendo a la selección nacional de futbol soccer en su categoría mayor.

“La ciudad es muy compacta, siendo la única que tiene los 8 estadios, por lo que será una experiencia inolvidable, ya que además de las 32 selecciones participantes sin duda alguna estarán aficionados de equipos que no clasificaron a esta justa mundialista como Italiana, Colombiana, Chilena entre otras más, así como tiempo atrás en el mundial de Italia 90 cuando a pesar del tema de los cachirules, México no pudo estar en el mundial los mexicanos estuvimos presentes” señalo con gran enanismo, el mejor aficionado de México.

Cabe mencionar que tan ha sido su popularidad a nivel mundial por su pasión por la selección mexicana de futbol, su pasión lo ha llevado a que la FIFA, el máximo rector del balompié en el mundo, ha reconocido su efusión al nombrarlo como el aficionado número 1 a nivel mundial por dos años consecutivos.

Además, Qatar será un país el cual ya conoce la gran pasión de Héctor “Caramelo” Chávez, ya que en este año mundialista en los últimos 19 meses ha acudido en más de cuatro ocasiones, donde hasta ha sido parte de una campaña publicitaria y siendo uno de los iconos más importantes a nivel mundial, por su gran pasión de seguir a su selección.

Al peguntarle que es lo que espera de la selección Nacional, el aficionado número uno señalo “Hay que tener mucha fe en el cuadro nacional, ya que pese a no llegar en su mejor momento, el Mundial de Futbol México siempre se crece y da buenas actuaciones, por lo que les pido a todo el país que crean en su selección, sabiendo que ellos se la van a partir en la cancha”.

Finalmente, Héctor “Caramelo” Chávez podría ser parte de un récord guinness de acudir a los 64 partidos, pero el chihuahuense señalo para esta casa editora “ Sé que estoy considerado para buscar este récord, pero es algo que no me obsesiona, ya que por lo pronto y o acudiré a 32 juegos y completar los 64 es muy desgastante: pero fuera del estadio es donde seda el mejor disfrute de cada mundial a los que he acudido”

Es así que el camino a Qatar iniciará el próximo sábado para Héctor “Caramelo” Chávez, quien en próximos días dará gratas sorpresas con la afición Catarina.

La frase

“Es el momento de dar la sorpresa en este mundial, ya que tengo mucha fe en que le ganaremos a la selección de argentina”

Héctor “Caramelo” Chávez

Aficionada ala selecciona nacional

El dato

Héctor “Caramelo” Chávez, estará en su décimo mundial y presenciará su partido 479