Ganan los Osos Cobach en tiempos extra y pasan a la final de la FACHAC 2024

Con final cardiaco el equipo de Osos del Cobach vencieron en la gran final al cuadro del Colegio de Chihuahua por pizarra de 13 puntos a 10, en un duelo de la gran final del Grupo 2 disputado en los campos del Plantel Número 10, donde se consagraron como los campeones de su división y consiguieron el boleto a la gran final de la temporada de Otoño 2024 en la Liga FACHAC Juvenil AA.

Para el primer capítulo de este desenlace, ambas escuadras se neutralizaron en el emparrillado chihuahuense, siendo protagonistas las defensivas, debido a que no permitieron acercar el ovoide hasta la zona de anotación, por lo que la pizarra no se movió en el amanecer del encuentro final de la campaña otoñal.

Durante el tramo final del segundo cuarto, fue el equipo del Colegio Chihuahua quienes adelantaron en el marcador, luego de un lanzamiento de más de 10 yardas por parte del mariscal de campo Rivera, quien conectó en la esquina derecha con el receptor número 23, Carlo, para poner en ventaja 7 puntos a 0 a su equipo tras la conversión.

Sin embargo, al reanudarse el enfrentamiento, para el tercer periodo el conjunto de Osos del Cobach no se quedaron atrás y respondieron con anotación, tras una seguidilla de jugadas lograron acercarse a la zona de anotación, para posteriormente con un regate dejaron el ovoide para su acarreo, lo que terminó por empatar el duelo.

Ya en el último tramo del encuentro, ambas escuadras no pudieron hacerse daño, a pesar de acercarse a la última zona y de esta manera, terminaron por empatar en el tiempo reglamentario, obligando a definir el pase a la final en el tiempo extra y manteniendo así en suspenso a los aficionados, quienes estaban al filo del asiento en los últimos minutos del cotejo.

Con el empate en tiempo extra, nuevamente el cuadro del Colegio de Chihuahua logró adelantarse tras no poder convertir en las primera tres oportunidades, obligándose a convertir la patada de gol para sumar tres puntos más, sin embargo, no les serviría de mucho debido a que no pudieron detener la ofensiva de los Osos, quienes por la vía del acarreo se metieron hasta la cocina para finiquitar el encuentro por 13 a 10.

Luego de quedar campeones de su grupo, el conjunto del Cobach deberá medirse ante el ganador del Grupo Uno, mismo que se definirá en la gran final a disputarse entre el cuadro del Club de Castores contra las Águilas Juvenil de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Para llegar hasta aquí, el conjunto de los Osos del Cobach consiguieron su boleto a la gran final, luego de apalear al equipo de Buhos del Cetis Número 86 por pizarra de 35 puntos a 6, además de adueñarse del liderato de su grupo al no perder ninguno de los cotejos, consolidando una temporada de manera perfecta.