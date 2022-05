Gisel Alejandra Rodríguez cuenta su primera experiencia en la Universiada

“Desde un principio me gustó mucho practicar el badminton, pues desde que estaba en primaria me llamó la atención”, comentó la deportista de la Universidad Autónoma de Chihuahua Gisel Alejandra Rodríguez Salguero, al culminar lo que ha sido su primera gran experiencia dentro del proceso de Universiada Nacional.

“Al principio no sabía que existía esta disciplina deportiva, pero una amiga, Andrea Santana, me invitó a presenciar un evento, y cuando me platicaron de esta actividad, yo pensaba que era algo así como handball, pero cuando vi cómo se jugaba y de qué se trataba, me gustó mucho”, dijo Gisel.

En lo que ha sido su primera participación en Universiada y después de debutar en esta disciplina donde cayó con parciales de 4-21 y 2-21 ante la representante del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey campus SLP, comentó que: “Esta mi primera participación se la dedico a mi abuelo, Efrén Rodríguez Silva”, quien siempre me ha apoyado y conminado a superarme día a día tanto en el deporte como en lo académico”.

“Seguiremos entrenando, pues en el próximo mes de septiembre estaremos participando en la Copa Alejandro Nisen en la CDMX, al cual asistirán varias potencias a nivel nacional a celebrarse en las instalaciones del Club Deportivo Chapultepec, a donde asisten equipos de deportivos del centro del país como el Toluca, UNAM, Morelos, entre otros”.

La estudiante del segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh está bajo la dirección del entrenador del equipo universitario de esta disciplina, Manuel Ortiz Ordóñez.

Dentro de su palmarés deportivo se encuentran participaciones en eventos prenacionales de Tijuana, Monterrey, así como los nacionales de Nayarit y en Chihuahua en dos ocasiones, siendo el último de ellos en el año 2019. Ella siempre ha estado apoyada por sus padres, Héctor Rodríguez y Carmina Salguero, así como de sus hermanos Saíd y Jiromy.

CONÓZCALA

Fecha de nacimiento: 26 febrero 2003

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Peso: 60 kilogramos

Estatura: 1.66 metros

Edad: 19 años

Deporte: Badminton

Facultad: FCA