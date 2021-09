Golfista de Oro arranca edición XLIX

Un total de 230 golfistas estarán presentes en las 5 categorías contempladas dentro del evento XLIX Golfista de Oro que inicia actividades mañana sábado en el arranque programado desde las 7 de la mañana, siendo la sede organizadora el Club Campestre de Chihuahua y en el cual se disputarán atractivos premios en efectivo y automóviles último modelo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el grupo A habrá un total de 50 competidores, en tanto que en el grupo B se tendrán 77 golfistas, en el grupo C son 52 contendientes, en el grupo D se inscribieron 33 y el grupo E están activos 18 participantes.

De entre los contendientes dentro de la categoría A, se encuentran los vencedores del 2016 Eduardo de la Paz y 2018 Adrián González, siendo esta categoría el inicio de las actividades en punto de las 7:10 de la mañana de hoy con el primer grupo de participantes de la máxima división integrado por David Maldonado, Guillermo Prieto, José Gerardo González, Federico Porras y Jorge Webb.

Entre tanto en el grupo B, a las acciones inician a las 13:00 horas; el grupo C, D y E inician a las 7:00 de la mañana.

En la edición de este 2021, se disputarán grandes premios, como los vehículos para los primeros golfistas que logren un hole in one en los hoyos 2, 7, 10 y 15, además de los premios a O´yes en efectivo en moneda nacional a los 3 primeros lugares en los mismos hoyos (no acumulables), llevándose el primer lugar $10 mil pesos, al segundo lugar $7 mil pesos y el tercero $5 mil pesos. Trofeos a los 3 primeros lugares por categoría Gross y Neto. Adicionalmente, en la ceremonia de premiación, se obsequiará 1 automóvil 2021 entre los participantes.

Este evento regresa a la actividad después de la suspensión obligada de tu realización en el año 2020 derivado de la pandemia y el domingo después de las rondas a efectuar, se conocerá al ganador del título absoluto del Golfista de Oro 2021 del Club Campestre de Chihuahua.

CLASIFICACIÓN DE GANADORES

TERCERA ETAPA

2016 Eduardo de la Paz

2017 Manuel Fuentes

2018 Adrián González

2019 Fidel León

2020 Suspendida

2021 ¿ ?