Golpe sobre la mesa de Caudillos: Derrotan en casa a Dinos de Saltillo

Los Caudillos de chihuahua derrotaron esta noche en el estadio Olímpico Universitario a los Dinos de Saltillo por marcador final de 29-19, con esto la escuadra de la división del norte da un golpe sobre la mesa y conserva el liderato y el invicto en acciones de la semana 6 de la Liga de Futbol Americano de México, el cuadro auriazul marcha con marca perfecta de 6-0.

El partido comenzó trabado, las ofensivas de ambos equipos no lograron progresar en los primeros minutos del choque, esto gracias a unas intensas defensas que no lo permitieron, fue hasta una aproximación clara de Dinos qué no pudo terminar en touchdown, sin embargo, un gol de campo de Gabriel Vallinas rompió el cero en la pizarra en favor de los visitantes 3-0.

Un balón suelto por parte de Jeremy Johnson, el mariscal de campo de Caudillos que recuperó la defensa visitante terminó en la zona de anotación de los locales, que vieron como sus rivales se alejaban en la pizarra 9-0, todo esto en el periodo inicial, después de esto, solo dos jugadas bastaron para que el conjunto auriazul anotara sus primeros 6 puntos del partido.

Un enorme regreso desde la zona de anotación por parte de uno de los jugadores que está llamado a ser uno de los jugadores más valiosos de esta temporada, Juwan Manigo, quien dejó el balón en medio campo, posteriormente, Johnson lanzó un pase desde esta zona para Marckus Hardy que hizo levantar al graderío de sus asientos para el 9-7 ya con el extra hecho efectivo por parte del ex águila de la UACH, Héctor López.

Una conexión entre Johnson y su ala cerrada Raúl Torres abrió el segundo parcial con una anotación más de Caudillos que le dio la vuelta al marcador tras 9 puntos sin respuesta, se observó una ofensiva compacta, que pudo aprovechar las brechas que otorgó el cuadro rival para irse arriba en el electrónico.

Dinos respondió de nueva cuanta por la vía del gol de campo que puso el 13-12 a un favorable para la localía que saldría con todo al ataque tras verse amenazado su invicto ante su afición. Johnson respondió con un pase de touchdown un par de minutos después, posteriormente la posesión visitante no capitalizó su oportunidad y de nueva cuenta Jeremy, personalmente aumentó aún más la ventaja 26-12

Ya en el tercer cuarto un gol de campo de Caudillos puso el último clavo en el ataúd para los coahuilenses, que aunque quisieron reaccionar con una anotación más no pudieron ante el buen manejo de partido por parte de los pupilos del entrenador de jefe de cuadro auriazul Federico Landeros, el marcador final arrogo un 29-19 y con esto Caudillos conserva el invicto y el liderato de la general de la LFA por una semana más, ahora cuentan con récord 6-0.

El apunte: Caudillos de Chihuahua es el único equipo invicto de la LFA.