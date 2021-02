Mariana: la primera beisbolista en competir en torneo Veteranos

“Me siento muy emocionada y muy agradecida, muy nerviosa al principio al jugar contra puros beisbolistas varones pero siempre todos muy respetuosos y siempre dándome consejos en los partidos”: comentó la beisbolista chihuahuense Mariana Herrera Chacón quien se convierte en la primera mujer en participar en torneo de beisbol de Veteranos de esta capital.

Foto: Leopoldo López | El Heraldo de Chihuahua

“Aunque me he estado adaptando al ambiente, no puedo dejar de sentir nervios pero siempre centrada en las cosas que tengo que hacer en el campo de juego y dando lo mejor de mí en cada jugada tanto a la ofensiva, como defensiva en mi posición de filder derecho”.

Participando en eventos de softbol desde hace 9 años y de beisbol en los últimos 2 años, Mariana se ha caracterizado por ser una deportista muy completa que ha aprendido de las diferentes disciplinas en las que ha presente, y que cambió el jazz por el bat y guante para sobresalir en estas disciplinas mencionadas.

“En un principio, la disciplina que yo practicaba era el jazz, pero luego, empecé a jugar softbol porque mi hermano desde chico jugó beis y me llamaba la atención, a veces practicaba con el y le dije a mis papás que me metieran a un equipo”: comentó Mariana sobre sus inicios.

“Actualmente estoy entrenando con Max Castillo y juego los fines de semana, sábados en la liga juvenil con Constructora Rosas y los domingos en la liga veteranos con Frenos Rodríguez”.

Dentro de su palmares deportivo se incluye participaciones en Olimpiada Nacional de las ediciones 2013, 2017, 2018 y 2019, así como eventos de la National Pony League 2019 y 2020, eventos nacionales 2015, 2019, nacional sub25 2019, evento Sandia Mountain Classica de Albuquerque, Nuevo México, evento Williams Chiller Classic de Ruidoso, Nuevo México y el Cuadrangular de la Academia Baaxal de Yucatán, en los cuales ha obtenido diferentes premios, medallas y distinciones.

Sin descuidar sus obligaciones académicas, Mariana cursa actualmente el cuarto semestre de la carrera de Contador Público en la UACH siempre apoyada por su familia, su papá Javier Raúl Herrera Salgado, su mamá Eva María Chacón Payán y su hermano Javier Herrera Chacón.

CONÓZCALA

Nombre: Mariana Herrera Chacón

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 2001

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua

Edad: 19 años

Peso: 72 kilogramos

Estatura: 1.70 metros

Deportes: Béisbol y softbol

Posiciones: Fielder y pitcher en béisbol