Invitan a la L Edición Golfista de Oro del Club Campestre

Con el atractivo del tiro del millón de dólares y el obsequio de un automóvil último modelo, además de premiaciones en efectivo, un centenario y cuatro camionetas a quienes realicen hole in one, se dieron a conocer los pormenores de lo que será la edición 2022 del Golfista de Oro que organiza el Club Campestre de Chihuahua, esperando una asistencia total de 260 golfistas.

El evento se realizará los días 25 y 26 de junio en las instalaciones de golf de la propia institución, en una edición especial que celebrará los 50 años de este premio.

Durante la presentación, estuvieron presentes Norma Almeida de Champion, presidenta del consejo directivo, quien estuvo acompañada por Mara Cruz, David Hinojos, Marco Antonio Gordillo, Carlos Miramontes, Osvaldo Holguin, Luis Adrián Jaime y Alejandro Delgado.

Las inscripciones tienen un costo de $6,500 pesos para no socios; $6,300 para socios no federados y de $6,000 para socios federados. No habrá cancelaciones por lo que no se reembolsará a quien no participe en el torneo. El cierre de registros es el miércoles 22 de junio a las 18:00 horas con un cupo limitado a 260 jugadores.

Se competirá en las categorías A (o a 6.6 de índice), B (6.7 a 14.2 de índice), C (14.3 a 20.6 de índice), D (20.7 a 27.1 de índice) y E (27.2 a 33.5 de índice). El evento tendrá su ceremonia de premiación el sábado 25 de junio.

En cuanto a los premios Hole in One, en el hoyo 2 habrá una camioneta GMC F20; en el hoyo 7 una Nissan Frontier; en el hoyo 10 una Infiniti y en el hoyo 15 una Buick Encore. En lo que se refiere al premio de 1 Centenario o su equivalente, se otorgará al mejor o´yes general del torneo. Se premiará de igual forma a los 3 primeros lugares con $15 mil, $10 mil y 7 mil 500 pesos a los ganadores de los o´yeses en los hoyos 2, 7, 10 y 15.

En lo referente al tiro del millón de dólares, el viernes 24 durante el torneo de aproach clasificarán los 30 mejores o´yeses, para que, al siguiente día por la tarde, se efectúe esta competencia bajo los términos y condiciones del certificado de seguro para tal efecto.

Dentro de las bases del torneo, se menciona que, en los casos de desempate, se llevarán a cabo por comparación de tarjetas, donde el primer criterio será quien obtenga el mejor score del último día de competencia, y en caso de persistir, el score en los hoyos 10 al 18, o en su defecto del 13 al 18 y así sucesivamente.

