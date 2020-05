Jose Luis Arroyos enfrentar a Jordan, un gran recuerdo

Para el jugador chihuahuense José Luis “Satanás” Arroyos el año 1983 será inolvidable, quien tuvo la fortuna de enfrentar en un par de ocasiones a Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, donde el de Chihuahua debutaba como seleccionado nacional consiguiendo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela.

La leyenda mexicana, quien iniciaba en su primera competencia internacional con la Selección Mexicana se midió a Estados Unidos en el primer partido de equipos, el cual el equipo norteamericano contaba en su roster con el guardia Michael Jordan, terminando apenas su tercer año con la Universidad de Carolina del Norte, y quien se perfilaba a estar en la NBA.

“Jordan ya iba es su último año, él estaba preparándose para saltar a la NBA y jugar en las Olimpiadas de Los Ángeles comenzando la historia de la leyenda”, señaló José Luis Arroyos.

“Es muy difícil siempre cuando vas a un torneo internacional y te topas con los Estados Unidos a los cuales no quieres enfrentar, porque de cajón sabes que tendrás un juego perdido, pero cuando supimos que jugaríamos el primer partido, salimos a la duela a darlo todo ya que representamos a todo un país y sabíamos que podríamos enfrentar a quien sea por la buena preparación, la cual tuvimos para los Juegos Panamericanos”.

“Es una sensación muy padre porque en ese equipo todos los jugadores de Estado Unidos llegaron a la NBA, se consagraron como estrellas de la Liga de Estados Unidos, mientras que nosotros llegábamos como novatos a la Selección de México, pero hoy la historia toma un camino diferente cuando te das cuenta de la carrera de Jordan quien se convirtió en una leyenda.

El torneo Panamericano le dio a los mexicanos la oportunidad de tener una probada de las jugadas espectaculares que caracterizaron a Jordan.

México estuvo sembrado en el Grupo A junto con Estados Unidos, Brasil, Venezuela (equipo anfitrión), y Uruguay, que terminó no asistiendo al torneo por problemas políticos.

Además de Jordan, en ese equipo, que terminó conquistando la medalla de oro, estaban Sam Perkins, Wayman Tisdale, Mark Price, entre otros jugadores, dirigidos por el coach de Kansas, Jack Hartman.

El equipo mexicano llegó animado a pesar de que les tocó iniciar el torneo ante el poderoso Estados Unidos, pero que lo que no esperaban era que el cuadro nacional saldría en busca de dar una sorpresa en el baloncesto ya que el equipo de México comenzó ganando y se fue al medio tiempo con el marcador 47-36 a su favor, pero esto fue lo único que pudieron hacer los nacionales. En la segunda mitad, Estados Unidos comenzó a presionar desde la media cancha y dieron la vuelta para ganar por 74-63.

"Ellos ajustaron en el medio tiempo y nos hicieron una presión de tres cuartos de cancha que no pudimos descifrar donde el verdadero nivel de Jordan se hizo presente y en una ocasión que llegaba a una ayuda Jordan ya iba volando", comentó Satanás Arroyos a 35 años de ese momento.

“Para mí yo tenía como referente a Magic Johnson, pero conforme va transcurriendo la carrera de Michael Jordan, uno no tiene nomás que respetar, admirar y reconocer el talento ya que como dijo Larry Bird en una entrevista que era increíble ver a Michael Jordan jugar, era como ver a Dios vestido como Michael Jordan.

“Es muy padre que haya tenido la oportunidad de jugar con él ya que fue de mi misma generación, la misma edad, obviamente él fue leyenda en el basquetbol y yo humildemente lo que logré jugando para mi país y sin duda alguna en mi Chihuahua querido”.

DIRECTO AL PODIO

México venció en el segundo partido a la local Venezuela por 86-76 y después derrotó a Puerto Rico. Posteriormente perdió contra Brasil y nuevamente ante Estados Unidos, en el último duelo la selección nacional por la medalla de bronce luego de estar empatado con Brasil en juegos donde México tuvo que jugar por la medalla de bronce por juegos entre sí México superó a Canadá por 93-92.

"Esos Panamericanos fueron importantes porque le ganamos la medalla de bronce a Canadá. Jugamos con Michael Jordan y antes de llegar a los Panamericanos fuimos campeones nacionales con los Dorados de Chihuahua así como ganamos el Cimeba e inauguramos el nuevo gimnasio Rodrigo M. Quevedo", contó José Luis Arroyos.

"Esta experiencia es algo que siempre cuento, muy pocos tuvimos la fortuna de enfrentar a Michael, especialmente en un duelo oficial. No sabíamos en ese momento que sería el mejor jugador de la historia, pero ahora cuando uno participa en alguna conferencia, y uno comenta que enfrentamos a Michael no te creen o no entienden. Les doy una explicación y entonces se sorprenden".

En esa generación iban los chihuahuenses “el Pompis” González, Kike Ortega, quien tuvo que regresar a Chihuahua por problemas personales, así como Rafael Holguín, Julio Gallardo (q.e.p.d.) de Ciudad Juárez, pero quienes siempre vistieron la camiseta de los Dorados de Chihuahua fueron: José Luis “Satanás” Arroyos y Ángel “Pompis” González.

