Juarense es entrenadora del Itesm campus Laguna

La voleibolista juarense y ex seleccionada nacional Xitlali Herrera Corrujedo tiene nuevos objetivos y retos, al convertirse en la entrenadora de los equipos de voleibol de los Borregos del Itesm campus Laguna.

Herrera Corrujedo es multimedallista estatal, regional y nacional representando a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua en competencias infantiles y juveniles.

Portó la camiseta de México en diferentes eventos internacionales, entre ellos la Copa Panamericana de Voleibol.

A nivel universitario militó con las Mineras de UTEP y con las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), además ha compartido sus conocimientos con equipos infantiles y juveniles de esta frontera.

La deportista fronteriza, quien radica en Torreón, Coahuila, asumió el cargo de entrenadora de las Borregas y Borregos del Itesm campus Laguna.

“Es un buen paso en mi carrera como entrenadora, al tener tres equipos a mi cargo, pero es muy padre tener esa oportunidad de transmitir un poco de lo mucho que me ha dado este deporte”, expresó la deportista fronteriza.

A su cargo se encuentra el equipo de mujeres y hombres del Tec de Monterrey campus Laguna y el equipo femenil de la secundaria del Tec de Monterrey.

“Las herramientas que te da (el deporte) para tu vida diaria son enormes, es lo principal que me gusta transmitir, todo lo que me ha servido y en lo que me ha ayudado el deporte para que también todos los muchachos y las niñas lo puedan aprender”, destacó.

Con respecto a sus objetivos como entrenadora del ITESM campus Laguna, Xitlali mencionó “es un poco pronto porque vengo llegando prácticamente acá a Torreón y luego pasa esto de la pandemia, no he podido estar de lleno con mis jugadores por más de un mes”.

Xitlali jugó su quinta temporada en la Liga Mexicana de Voleibol (LMV) defendiendo la camiseta de Tapatias de Jalisco, con las que ha sido campeona.

“Hasta ahorita si (sigo con Tapatias), aunque está todo parado, no ha habido pláticas de la nueva temporada, no se ha dicho nada y sigo con el equipo de Tapatias”, finalizó.

