Kevin, jugador clave en el Inter de Guadalupe de la Liga MXA de futbol

Siendo parte importante en el accionar de la escuadra Inter de Guadalupe en la Liga MXA del futbol mexicano, el futbolista chihuahuense Kevin Jesús Díaz Gallegos sigue aportando su calidad y talento en beneficio colectivo para el conjunto de Guadalupe, Nuevo León que esta viendo acción en esta liga.

“Aunque nací en Lerdo, Durango, me crié y me desarrollé deportivamente en Nuevo Casas Grandes Chihuahua y toda mi familia es de ese lugar”: dijo el deportista para El Heraldo de Chihuahua. “Me inicié en esta disciplina cuando mi papá veía partidos en televisión y además lo acompañaba a sus juegos en el Estadio Revolución”.

Practicando el futbol desde los 9 años de edad, Kevin se inició jugando en un equipo de su colonia, aunque reconoce que empezó a sobresalir cuando jugó con el ITNCG en los eventos de nivel superior pudiendo asistir a la competencia de Cananea 2019.

Foto: Cortesía / Kevin Díaz

Con apenas 10 meses integrado al conjunto regio, Kevin sigue trabajando de manera constante para superarse día a día en este deporte, pues a su llegada al conjunto de la sultana del norte estuvo en acción en torneos locales y en base a su calidad y desempeño, ahora forma parte de la Liga MXA de primera división, teniendo en mente poder incursionar en el futuro, en la liga mx del futbol profesional mexicano con algún equipo.

El apoyo de sus familia ha sido determinante en las aspiraciones y los logros conseguidos por Kevin hasta el momento, siendo sus hermanos Manuel Tadeo y Joel Gerardo, así como sus padres Miriam Gallegos Jáquez y Rito Gerardo Delgado Sánchez, parte fundamental en su desarrollo deportivo.

“Cabe resaltar que no llegue a participar en ningún torneo representando a la ciudad o a el estado ya que no tenía el nivel necesario para poder representarlo. Cuando empecé a jugar mejor y subir de nivel, fue cuando jugué para el IT de NCG, en donde los entrenamientos del profe Mora fueron de gran ayuda en mi formación”.

CONÓZCALO

Nombre: Kevin Jesús Díaz Gallegos

Fecha de nacimiento: 16 de Octubre del 2001

Lugar de nacimiento: Lerdo, Durango

Edad: 19 años

Peso: 69 kilogramos

Estatura: 1.70 metros

Deporte: Futbol

Posición: Extremo Derecho y Centro Delantero