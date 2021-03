La Bella afirma estar lista para enfrentar a la Princesa, este sábado

Karina “Bella” Fernández reconoce que va a pelear contra la mejor, sin embargo afirma que llega con la preparación suficiente y dispuesta a salir con la mano en alto.

La nativa de Ciudad Juárez cerró con todo la última semana de entrenamiento en Tijuana, donde este sábado enfrentará a la experimentada Jackie “Princesa” Nava en un combate a diez asaltos en peso Supergallo, teniendo como escenario el Grand Hotel de Tijuana, México.

En la última conferencia de prensa, la chihuahuense afirmó tener bien estudiada a la Princesa Nava. “La respeto mucho, pero voy a hacer lo necesario para vencerla”, dijo Karina, quien llegará con una foja de 14-5-1 con 3 nocauts.

“Voy a pelear contra la mejor boxeadora de México, en su casa, pero vengo con la mejor preparación, muy motivada por la oportunidad que se me ha dado”, comentó.

Enfatizó en que “voy a tener el privilegio de enfrentarla y tener el honor de ser de las pocas que han logrado derrotarla, dejaré el alma para lograr la victoria”, concluyó.

Por su parte, la tijuanense Jackie Nava no dudó en que está lista para regresar y qué mejor motivación de que lo hará en sus terrenos y ante su público.

En tono amable y muy amistoso, la tijuanense dio la bienvenida a Karina, de quien dijo, “ya estaba esperando el primer trancazo, de que ‘la viejita’, pero no”, bromeó. “La verdad, es que para mí es una emoción estar aquí en Tijuana, no va estar todo el público, pero saliendo de aquí están los amigos, la familia. Sé que Karina viene con todo, viene dispuesta a ganar, desde el momento que se le da la oportunidad la va querer aprovechar. Por eso no me confío y sé que tendré que esforzarme por defender lo que tanto me ha costado”, expresó la Princesa Nava en la conferencia de ayer por la tarde.

Con 37 victorias en lo profesional, con cuatro derrotas y cuatro empates, la Princesa Azteca está dispuesta a volver a poner a prueba sus habilidades que la han llevado a ganar nueve campeonatos mundiales en dos divisiones.

Jackie Nava nació el 1 de abril de 1980 en Tijuana, BC, mientras que Karina vio la luz el 2 de junio de 1991, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como pelea de respaldo, el invicto prospecto chihuahuense Héctor Tix Tix Reyes se medirá a 8 rounds en superwelter ante el nayarita Ramón Barajas.

