La chihuahuense Vanessa Anahí hacia la Preselección Nacional de Voleibol

La jugadora chihuahuense Vanessa Anahí Villegas Barraza ha sido convocada para sumarse a la preselección nacional de voleibol categoría Mayor, lo que para la central representa un sueño más realizado en su fructífera carrera deportiva.

De 24 años de edad y cuatro veces designada para el cuadro ideal por su gran desempeño en CUTT (2016, 2017, 2018 y 2019), Vanessa recibió la invitación formal de parte del presidente de la FMV, Jesús Perales Navarro, a través de la Asociación Estatal de este deporte que preside Jesús Antonio Macías.

“Cuando me llamaron para informarme de que había sido convocada, no me la creía, estar en la preselección nacional mayor siempre ha sido uno de mis propósitos como jugadora”, dijo Vanessa, quien comenzó a jugar voleibol en sus tiempos de secundaria, cuando ingresó como alumna en la URN.

La deportista chihuahuense, nacida en ciudad Aldama, dijo que de acuerdo con el comunicado de la FMV deberá viajar a la Ciudad de México durante la segunda semana de este mes para integrarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

Foto: Cortesía | Liliana Barraza

Su preparación comenzará el 14 de febrero y permanecerá hasta el 24 del mismo mes.

De acuerdo con declaraciones de Vanessa, una de sus principales fortalezas como jugadora ha sido “sentirme muy cómoda con lo que hago en la cancha, disfruto mucho el juego y me siento en mi hábitat natural”.

Estudiante del tercer trimestre de la maestría en Dirección de Negocios en la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP), Vanessa Anahí ha acumulado una gran experiencia como jugadora de alto nivel y entre sus principales participaciones se menciona el haber sido preseleccionada para el Mundial Universitario en China, cuatro veces integró el cuadro ideal jugando para el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, además de haber sido campeona en Olimpiada Nacional de la categoría Juvenil Mayor, en 2015.