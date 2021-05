Laura Carreón, propietaria de bar, augura un “fiestón azul” esta noche

Laura Carreón, propietaria del “Meloones Sport Bar” en esta ciudad capital, es una gran aficionada al futbol y desde luego, seguidora de la Máquina Celeste del Cruz Azul.

A pocas horas de que se dé el silbatazo inicial del juego de ida por el título del Torneo Guard1anes 2021 entre Cruz Azul y Santos Laguna, Laura y todo su personal ya tienen todo listo para recibir a por lo menos 70 clientes, cupo máximo permitido por las autoridades del sector salud, y que representa el 50% del aforo.

“¡Y los setenta son del Cruz Azul”, dijo Laura Carreón, quien junto con su socio Lorenzo Cano, ya vistieron a todas sus meseras con la playera celeste para estar a tono con el esperado evento.

Con base en experiencias pasadas, Laura dijo que “el ambiente es muy padre, ya nos conocemos todos. Nos sentamos unos con otros. Hoy no será la excepción y menos cuando podremos ser testigos de la coronación de nuestro equipo después de tantos años (23) que no es campeón”, dijo, agregando que “esta noche hemos preparado algunas sorpresas para nuestros clientes azules, tendremos rifas y premiaremos a los más asiduos”.

Como aficionada al futbol y seguidora de Cruz Azul, Laura Carreón sabe lo que es sufrir una final perdida. “Desde niña, mis padres me hacían ver el futbol y me hice aficionada, siempre siguiendo al Cruz Azul. ¡Y que si he sufrido!... –recuerda- Yo no lloro por cualquier cosa, pero en 2013 solté el llanto cuando perdimos la final ante América, en el último minuto. Íbamos ganando 2-1, pero nos empataron 2-2 y en el último minuto del tiempo extra un autogol tras un tiro de esquina lanzado por Moisés Muñoz, acabó con nuestras ilusiones”, recuerda Laura. “Esa vez, sí lloré, y tal vez vuelva a llorar el domingo si gana Cruz Azul”, finalizó.

