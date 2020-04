Lesly Durán continua la dinastía

Siendo parte de una dinastía de los exponentes del motocross en el estado, la piloto Lesly Durán Yáñez se ha convertido en un referente en esta disciplina a poco más de 5 años de iniciarse en ésta, donde ha obtenido grandes triunfos y satisfacciones en varias competencias en las que ha estado presente.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Mi familia paterna y materna me involucraron en este deporte desde que yo me acuerdo, mi abuelo, mis tíos y mi papá se han convertido en leyendas que he seguido en todo este tiempo”, mencionó Lesly sobre sus inicios en esta actividad. “Gracias a ellos, son mi gran motivación y mi pasión por este deporte.

“Todos ellos han estado presentes en el deporte: ciclismo, futbol, motociclismo, beisbol, quienes me han enseñado a ser disciplinada y comprometida conmigo misma en lo que hago. “Este deporte ya no es sólo para hombres, pues en el campeonato Nacional fuimos 15 pilotos femeninas lo que hace que estemos presentes también en este contexto.

“Practico, siento y vivo este deporte desde hace 5 años, creó la categoría femenina dentro del campeonato para comunicar que no es un deporte sólo de hombres. Las mujeres hoy tenemos nuestra propia categoría y eso es fundamental.

“Lo vivo de una manera muy especial, disfruto cada vez que me subo arriba de la moto, cada vez que estoy en la parrilla de salida, cuando comparto un día con amigos del motocross, cuando me preparo, cuando lavo mi moto. El estar dentro de este ejercicio me llena de adrenalina, de alegría, de orgullo, me siento privilegiada de poder realizarlo”.

Actualmente Lesly está teniendo participación en los campeonatos nacionales con la escudería Huasteca Extreme Rider de Monterrey, “aunque en estos días tenemos que hacer una pausa en la temporada por la contingencia de salud”, menciona la piloto que ha conseguido el tricampeonato Regional de la Zona Norte en años consecutivos 2017, 2018 y 2019.

Otra faceta de Lesly es que es enfermera de profesión, y durante las competencias en las que participa también se da el tiempo para apoyar a los pilotos que sufren algún percance ofreciendo los primeras atenciones en coordinación con el staff médico de los eventos.

Te recomendamos: Ráfagas --De nuevo barzones vs LeBarón --Será una comandante al frente del Covid-19 --Relevo en Coparmex

Local Muere el 21.8% de infectados por Covid-19