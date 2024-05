Levantan chihuahuenses título de la Liga MX con el América

Luego de vencer a la Máquina Celeste del Cruz Azul por marcador de 2 goles a 1 en la Gran Final del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX, los futbolistas chihuahuenses Alejandro Zendejas Saavedra y Óscar Jiménez Fabela, conquistaron el bicampeonato con las Águilas del América.

Tras disputarse el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano, los azulcremas se convirtieron en bicampeones de la liga y con ello, los futbolistas del estado grande consiguieron su segundo título con el América, como es el caso del delantero Alejandro Zendejas, quien fue titular en ambos duelos.

Este jugador chihuahuense, fue el más destacado entre los futbolistas del estado grande, al convertirse en uno incondicional en el once del director técnico brasileño, André Jardine, donde logró disputar un total de 21 partidos, dando tres asistencias y anotando cuatro goles en toda la temporada.

Foto: Club América

Si bien, Zendejas no anotó en la final ni en la liguilla de esta campaña, si colaboró en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, en la serie disputada ante los Tuzos del Pachuca, en la que brindó una asistencia, aunque no sirvió de mucho luego de que no pudieron pasar a la Gran Final de este torneo.

Además de este jugador, el guardameta Óscar Jiménez, es el otro chihuahuense que levantó el bicampeonato azulcrema, a pesar de no jugar, el arquero del estado grande fue fundamental en varios juegos que salió como titular, debido a que estos duelos Jardine rotó la plantilla en el terreno de juego, por lo que no estaban compenetrados a la hora de jugar.

A sus 35 años de edad, el guardameta chihuahuense no ha conseguido establecerse como titular indiscutible en primera división, sin embargo, en esta temporada entró en el once en dos ocasiones, aportando con nueve atajadas vitales para ayudar a su equipo y sólo permitir un gol.

Foto: Club América

Con este resultado, ambos jugadores del estado grande, consiguieron su segundo título de la Liga MX con las Águilas del América, luego de obtener el primer campeonato azulcrema la temporada pasada al imponerse ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por un marcador global de 4 goles a 1.

Cabe destacar, que los futbolistas chihuahuenses antes mencionados, no son los únicos en conseguir un bicampeonato dentro de la Primera División del Futbol Mexicano, ya que en el 2014, el mediocampista Luis el “Chapo” Montes pudo levantar su segundo título consecutivo con el equipo de León, al haber ganado antes el campeonato del Torneo Apertura 2023.

El apunte: Luis Montes lo hizo antes con el León en 2014