Llega a Chihuahua Súper Copa 2023 y promete un gran espectáculo en el cuarto de milla

Se presentó oficialmente la Súper Copa 2023, evento que se llevará a cabo en el Autódromo Francisco Villa el 1 y 2 de abril, donde los mejores pilotos nacionales se darán cita para llevarse la corona en la capital del estado grande; se espera una asistencia de más de 15 mil aficionados al deporte de los motores.

“Estoy muy emocionado por que llegue este evento a la ciudad, creo que una fanaticada tan grande como lo es la de Chihuahua merece este tipo de eventos, créanme que será espectacular, hacía muchos años que los capitalinos no tenían un espectáculo de este nivel”, comentó Vallina, piloto chihuahuense que estará participando en la competencia de abril.

Un espectáculo garantizado se espera en el Francisco Villa, se contará con categorías como los Tractocamiones, GTM, Carrera de Autos Exóticos, Ponys y Trans AM, con una vasta participación de los mejores vehículos y pilotos de todo el territorio nacional que se estarán dando cita para sumar puntos para escalar peldaños en la clasificación.

“Es un espectáculo garantizado, es una enorme alegría que los chihuahuenses puedan tener eventos como estos, desde el gobierno municipal nos estamos encargando de que lleguen a nuestra ciudad eventos de gran renombre, donde las familias puedan pasar momentos agradables”, afirmó Juan José Abdo, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

A la presentación del evento acudieron grandes figuras del automovilismo en México como Mario Domínguez, quien dijo estar sorprendido por el gran número de fanáticos al deporte en Chihuahua y los catalogó como la mejor afición del país, a la vez enfatizó el auge que viven los motores en México en cuanto a espectáculo con número de seguidores, lo que acredita a personajes como Sergio Checo Pérez, quien atrae a nuevos fans para el deporte de los motores.

“Será un evento que hace mucho tiempo no vivía la capital, hace más de 20 años que no se nos presentaba una oportunidad de organizar algo de este tipo, por lo que invitamos a la afición a que se dé cita al autódromo, no se arrepentirán, nosotros daremos lo mejor de nosotros para que se disfruten de una agradable tarde”, expresó Rogelio Pérez, piloto chihuahuense.

Será una amplia participación por parte de pilotos de todo el país, hasta ahora son 26 autos los confirmados para Súper Copa, 45 camiones, 12 ponys, 45 exóticos, entre otros que se darán cita para el evento de los primeros dos días del mes próximo; los organizadores esperan un lleno total en el graderío del autódromo.

