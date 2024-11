Los sueños se cumplen, pero no son gratis: Fernando Padilla, chihuahuense en la UFC

Otro chihuahuense más tendrá actividad en la UFC, se trata de uno de los mejores talentos que cuenta la empresa, Fernando “el valiente” Padilla buscará una victoria más ante Sean Woodson este 14 de diciembre desde la Amalie Arena en Tampa Bay, Florida en una pelea que promete ser espectacular para los asistentes, esta será parte de la cartelera preliminar de la noche.

Que cuatro de los 20 artemarcialistas mexicanos en la UFC no es una casualidad, Chihuahua se caracteriza por brillar en deportes de contacto, en las diferentes competencias tanto de boxeo, como de kickboxing, taekwondo, por mencionar algunas, algo que es parte de este deporte que tiene un auge en los últimos años a nivel mundial y donde se contó con un campeón mundial interino de la división de los Peso Pluma, como lo fue, Yair “pantera” Rodríguez, algo que para Padilla es fruto del esfuerzo de los atletas.

“Yo siempre he dicho que Chihuahua tiene muchísimo talento, mi gente, los sueños si se cumplen, pero no son de a “grapa”, hay que sacrificar para merecer”, aseguró Fernando Padilla, quien se siente orgulloso de pertenecer a la UFC junto a otro capitalino como lo es Roberto “Charro” Negro Romero, quien recientemente debutó en la máxima empresa de las Artes Marciales Mixtas.

Sobre el debut de uno de sus acompañantes en el camino hasta llegar a UFC, padilla aseguró que “vi a mi carnalito cumplir su sueño y aunque no fue el resultado que esperamos, estoy muy orgulloso de él, porque ya es su realidad, él sabe lo mucho que me motiva e inspira, no tengo duda que vamos por el oro porque aquí se gana o se aprende”.

Sobre su pasado, Fernando Padilla no se olvida de lo que tuvieron que recorrer hasta llegar a la UFC, donde se preparan todos los días para subir a una jaula y hacer lo que les apasiona. “Me siento bendecido de tener a un “vato” tan firme en mi vida y en mi esquina, porque la sufrimos juntos años atrás y salimos del hoyo sin importar de cuánta gente dudo de nosotros”, dedicó sus palabras el “valiente” hacia Roberto Romero.

Con un gran esfuerzo, ahora tiene su turno Padilla, quien tiene enfrente de sí otra oportunidad para ascender dentro de la UFC, en contra del estadounidense Sean Woodson el 14 de diciembre en Florida, como parte de la cartelera donde pelearán Colvy Covingto en contra de Joaquin Buckley.