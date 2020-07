Luis Daniel Yépez, el rey del poder

Con un gran poder en sus canillas, el pelotero Luis Daniel Yépez Herrera se ha convertido en el mayor jonronero en el Campeonato Estatal de Beisbol, siendo ya 14 temporadas de gran nivel y siendo el temor de los lanzadores.

Daniel Yépez pisó por primera vez el Campeonato Estatal a partir del año 2005, desde su llegada mostró gran poder con el bate para sumar en su larga trayectoria en el terreno de juego un total de 118 palos de vuelta entera.

“La verdad en el bat no se siente nada, porque es cuando haces contacto perfecto, pero moralmente es algo especial para mí, porque desde hace cuatro años en que falleció mi papá cada vez que pegó un cuadrangular volteo al cielo dedicándole cada batazo”, digo Yépez Herrera sobre su sentir al decirle que no a la pelota.

En el 2005, Yépez se presentó con los Mazorqueros de Camargo, luego que el ingeniero Héctor Sáenz, director del patronato de los Hermanos Sáenz Flores, fue hasta su natal Tetela, Oaxaca, para contratar sus servicios.

“Vine porque me había dicho de la calidad del Estatal y acepté el reto, sobre todo porque tenía que sustituir a Cosme Gutiérrez, que era un ídolo en Camargo, pero lo habían operado de su brazo”, apuntó el cañonero que llegó a ocupar el lugar del clasificado de la IX Zona.

Daniel Yépez había jugado en la Liga Mexicana en las temporadas 2004 y 2005 con los Pericos del Puebla, el debut del oaxaqueño fue espectacular, con 14 palos de cuatro esquinas logró el título de tal departamento, iniciando una exitosa carrera, dejando en claro que su poder era de otro nivel.

En el año 2010, Yépez regresó a Liga Mexicana y a pesar de sus números (282, 10, 39) decidió volver al Beisbol Estatal, a lo anterior, Yépez Herrera confesó: “Me regresé porque mi hijo estaba chiquito, también porque me prometieron que sería primera base, el extranjero que jugó esa posición empezó hacer números, me tenían sólo como designado y no me gustó, no me arrepiento”.

Yépez citó como lo mejor que le ha sucedido en el Estatal: “El campeonato de Algodoneros en el 2007, porque es el único que tengo, en lo individual hay tres partidos de tres jonrones en el Estatal y uno de cuatro en el Regional de Delicias”.

Finalmente, al hablar de Venados de Madera para el Estatal 2020, el pelotero de 40 años pronosticó: “La verdad si Dios nos permite haya Estatal va ser un gran equipo aspirante a pelear por el título, porque es esfuerzo de su directiva en formar un equipo competitivo desde mánager con experiencia y coaches con el mismo objetivo”.

