Madres, deportistas... y más

Para la futbolista chihuahuense y diputada local Lourdes Valle Armendáriz el deporte ha mostrado mayor apertura en estos tiempos, y cada vez los espacios son mayores; no obstante en lo particular, el reto es aún más grande, pues hay que equilibrar el rol de ser madre, encaminar a mis hijos, el ser profesionista, se vislumbra difícil, sin embargo esto me ha permitido tener una visión y perspectiva diferente, me comprometo más para luchar y abrirme espacios en el deporte, en este caso el futbol”.

“La mujer deportista desde siempre ha enfrentado y enfrentará una serie de retos y dificultades, siendo una de ellas el rol de género, misma que como sociedad hemos permitido e impuesto; llegando a estigmatizarnos en una vida privada dentro del hogar y al cuidado de los hijos”.

“Por ello, en la actualidad es un orgullo ver que cada vez más mujeres deportistas se vuelven más fuertes mentalmente, somos transgresoras, rompiendo los estereotipos que se nos han asignado”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

EMMA MORQUECHO GONZÁLEZ

VOLEIBOL

La voleibolista que portó en su momento los colores del equipo de la UACh considera que en relación con los retos que enfrenta como mujer en el deporte, “en los torneos abiertos o libres donde se gana dinero en efectivo la bolsa al primer lugar siempre es mucho menos que la de los hombres; por otro lado, la situación que tienen que enfrentar quienes se embarazan teniendo patrocinios o becas y cuando estás bajo un tratamiento hormonal que te afecta y aún así tienes que entrenar”.

Como deportista elite, Emma opina que las oportunidades existen en las diferentes disciplinas deportivas, pues “existen ligas profesionales en las cuales se puede participar o ingresar a nivel nacional e internacional, además de las becas universitarias que existen en el país son muy amplias para deportistas y la movilidad estudiantil”.

Finalmente en cuanto si ella considera que existe discriminación en el deporte, comentó que, “es otra oportunidad ganar menos en cuanto al deporte profesional, menos premiaciones en torneos de bolsa económica, algunos torneos no contemplan categorías femeniles, entonces sí, aún existe carencia con la equidad de género”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

CINTIA SANDOVAL

FUTBOL RÁPIDO

“Los retos de la mujer de hoy en día a la mujer de hace algunos años, siguen siendo casi los mismos, la sociedad sigue emitiendo prejuicios sobre las mujeres que intentan hacer las actividades deportivas de su interés. El rol de la mujer en la sociedad sigue siendo, para muchos, la madre de familia que le es casi imposible tener tiempo para ella”.

“La mujer debe ser femenina ante la sociedad y no verse involucrada en deportes “rudos” porque luego se le cuestiona sus intereses. Si bien es cierto, se le ha abierto la puerta a la mujer en muchas disciplinas deportivas y esto después de haber luchado por ello y los prejuicios por ello siguen emitiéndose”.

“Existe muy poco apoyo tanto económico como motivacional por parte de gobierno e incluso de aquellas grandes instituciones donde ahora ya se le da una oportunidad a la mujer de ser parte de equipos de renombre”.

A pregunta relacionada con la discriminación hacia la mujer en estos días, Cintia Sandoval comentó: “Si, y esto más marcado cuando hay una remuneración económica por jugar un deporte”

“Los sueldos tan diferentes entre una mujer de primera división contra los que reciben los hombres es una burla para la mujer, aunque el proyecto esté aún en proceso de desarrollo. Finalizó diciendo que: “Hay muchas áreas de oportunidad por trabajar viendo por el bien de la mujer, por el crecimiento de todas, porque se tenga un trato justo, más que igualitario”.

“Todos somos seres capaces y merecedores de cualquier oportunidad, no debemos de luchar para ganárnosla, esa ya deberíamos de tenerla”

