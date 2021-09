Marchista chihuahuense Horacio Nava, busca su quinta medalla

Si el 5 es el número favorito para el marchista chihuahuense Horacio Nava Reza, es posible pensar en asistir a sus quintos juegos olímpicos, además considerar estar presente en sus quintos Juegos Panamericanos y buscar su quinta medalla en esta justa deportiva intercontinental.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Claro que sería algo especial asistir a París 2024, pues me gustaría retirarme como deportista de primer nivel con 5 Olimpiadas en mi historial, pero tengo que considerar varios factores para tal efecto”: comentó Nava Reza, quien ha estado presente en 4 Olimpiadas: Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020.

Dicho número 5 forma parte de su entorno: “Siempre me ha gustado y seguí en su momento al jugador de futbol de selección mexicana Ramón Ramírez, quien portaba el número 5 en su camiseta; otro punto es que mi primer mundial de Rusia obtuve el quinto lugar, y coincidentemente en mi segundo mundial realizado en Polonia también fui quinto lugar”.

Entre los factores que tiene que considerar esta lo relacionado a su papel como padre de familia con su esposa Mónica y sus 2 hijas, además de lo relativo a su posible resultado en la Copa del Mundo de Omán en el año 2022, evento en el cual prácticamente tiene medio boleto asegurado y definitivamente su proceso de entrenamiento para mantener un nivel óptimo.

Foto: Cortesía | Horacio Nava

“Por otro lado, hay que considerar que el hecho de que ahora la prueba será con una distancia de 35K (los 50K fueron los últimos del programa olímpico en Tokio 2020). Habrá mas competencia por parte de quienes buscan un boleto para París 2024, por el hecho de que dicho trayecto se presta tanto para nosotros los especialistas en la distancia larga de los 50K como para los que están dentro de los 20K”: dijo Nava.

“Analizo todo en este momento, en lo que resta del año seguiré entrenando y estaré dándome cuenta de todos los detalles de mi condición física, lo que pasó en Tokio 2020 no me dejó conforme, fue un resultado y una sensación no muy convincente y podría considerar buscar mi quinta olimpiada”.

Nava considera que existe una gran ventaja en este período olímpico que resulta bastante corto, pues: “dentro de 2 años ya se podría saber quienes serían los representantes mexicanos para asistir a París 2024 y la verdad es que el tiempo pasa muy rápido.

EL FACTOR EDAD

La edad promedio de los todos los medallistas olímpicos de oro, plata y bronce en la prueba de los 50 kilómetros en todas las ediciones de esta justa arroja un 30.1 años, en tanto que los 3 medallistas mexicanos, Raúl González, Carlos Mercenario y Joel Sánchez participaron cuando tenían 32, 25 y 36 años respectivamente.

Para París 2024, Horacio Nava tendrá 42 años, y sería, de darse el caso, de los pocos marchistas que han acudido a Juegos Olímpicos con mas de 40 años, siendo contados los precedentes de atletas en esta situación pues Johnson de Gran Bretaña tenía 48 años cuando estuvo en Londres 1948; Ivchenko de la Unión Soviética tenía 42 años en Moscú 80, Ljunggren de Suecia con 40 años en Roma 60.

“Al igual que la prueba de maratón, la caminata en larga distancia se presta mucho para tener un desempeño con el paso del tiempo y de la edad; ahí tenemos el caso del español Jesús Ángel García que a sus 51 años participó en Tokio 2020, siendo ésta su octava participación en Juegos Olímpicos”.





Deportes En noviembre, Campeonato Nacional de Beisbol

“Es por eso que considero que la edad a la que yo podría llegar a París 2024 a los 42 años no sería un factor que estuviera en contra, mas bien me ayudaría mucho en este sentido, pero como te comento, tendré que analizar todos los detalles al respecto”.

¿HISTÓRICO?

De asistir a París 2024, Horacio Nava se convertiría en el primer marchista mexicano en asistir a 5 Juegos Olímpicos, y por ende en el primer chihuahuense en realizarlo, superando a las 4 participaciones de Miguel Ángel Rodríguez Gallegos.

Claro que esto dependerá entonces de todo lo que Horacio ha comentado en esta entrevista relacionada a que seguirá en el futuro como marchista elite y olímpico.