Marchista Horacio Nava imparte conferencia virtual

El Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua (ICCPCH) festejó el Día del Contador con una conferencia motivacional denominada “Sentirte Campeón” a cargo del destacado marchista chihuahuense, Horacio Nava Reza y con un panel virtual denominado “Perspectivas de la Contaduría Pública".

En su intervención, Horacio Nava Reza, quien además es Licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Administración Deportiva, expresó que cuando se hacen las cosas por vocación, poco a poco se van abriendo las puertas.

Horacio Nava puntualizo, además, “Cuando nos ponemos la camisa de México y de Chihuahua, nos transformamos por el orgullo que significa tan gran responsabilidad.

Siempre hay voces que critican, que no podemos, que estamos locos, pero me subí en ese sueño y me puse a trabajar desde el primer día”, comentó.

Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, dijo Horacio Nava y recordó que en su mente se formaba un sueño, del que no se despegaría hasta convencerse de que para ser campeón hay que vivir como campeón, comer como campeón y juntarse con los campeones.

Hay que seguir nuestros anhelos día a día, no claudicar, aún cuando a veces los resultados no son los que quieres. Si tiras la toalla cuando las cosas salen mal, te olvidas de alcanzar tus sueños, pero no hay varita mágica para ello, todo es esfuerzo y trabajo, comentó.

