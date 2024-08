El mexicano Marco Verde avanza a la Final de boxeo y peleará por el oro en París 2024

Marco Verde peleará por la medalla de oro en la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras derrotar al británico Lewis Richardson en la categoría de 71 kilogramos. Esta es la posibilidad más cercana al triunfo de la delegación mexicana en lo que va de la competencia.

Marco Verde no solo lleva el estilo de su tierra en su boxeo. Las casualidades de la vida decidieron que su apellido llevara una parte de su bandera. El boxeador azteca pelea con esa convicción que reclama la historia del box nacional.

Cuando Marco salió al ring, los gritos de: ¡México, México! se escucharon en la cancha de Philippe Chratier. No tarda el ambiente en volverse único, el techo guarda el eco de los gritos y en cada golpe hay un estruendo.

El peleador mexicano salió mejor, o al menos más valiente. El ir para adelante le permitió tomar ventaja y salir triunfador ante los jueces. Sin embargo, el británico Lewis Richardson metió las manos sin miedo y se llevó el asalto.

¿A quién enfrentará Marco Verde en la final de boxeo en París 2024?

Marco Verde deja todo para el final y el cansancio comienza a ser notorio. Aún así metió los golpes que hacían falta para llevarse la victoria por decisión dividida y pelear por El Oro, donde enfrentará al uzbeco Muydinkhujaev, un rival fuerte, pero nunca suficiente para el espíritu de un mexicano.

No me siento satisfecho y por supuesto vamos a darlo todo. Sabemos que Uzbekistán siempre es potencia, ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido con otros rivales. Así que va a ser una pelea más que nada de corazón.Marco Verde.

Marco Verde quedó cautivado por el escenario. La mítica cancha de tenis ofreció un espectáculo aparte. “Antes de venir a Juegos solo vi este escenario de donde iban a ser las semifinales y finales. No vi el otro escenario donde íbamos a pelear. Así que creo que mi mente ya está enfocada en este escenario”, dijo el boxeador.

Marco Verde contra el británico Lewis Richardson. Foto: Luis Garduño / ESTO.

¿Cuándo pelea Marco Verde por el oro en boxeo de París 2024?

El mexicano buscará la medalla de oro el próximo 9 de agosto. En un combate que podría marcar la historia de Marco Verde. En la historia, México ha ganado dos medallas de oro con Ricardo Delgado y Antonio Roldán como protagonistas, ambos en 1968. El país no tenía un representante en una final olímpica liga desde Los Ángeles 1984, cuando Héctor López ganó la plata.

