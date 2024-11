"Me la creí y lo logré": Yamileth Mercado cumple cinco años como campeona del mundo

Una historia de superación es la que tiene Yamileth Mercado, quien cumple ya cinco años como campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una de las reinas más longevas y la única con una presea de este tipo en la historia de Chihuahua, sin embargo, el camino hasta la cima no fue fácil, pues, la de Cuauhtémoc relató en exclusiva para esta redacción que por diferencias políticas con su familia, le cerraron las puertas las autoridades en la “tierra de las tres culturas”.

Fue el 19 de noviembre del 2019 cuando Mercado se amarró el cinturón mundial “verde y oro”, uno de los más importantes a nivel global, en la división de las supergallos, que está demás decir que es muy competida con grandes nombres, venció a la keniana Fatuma Zarika por decisión unánime y desde entonces ya se cumplió un lustro de aquella pelea que la llevó a lo más alto del pugilismo en el mundo y donde se mantiene a pesar de las adversidades a las que enfrenta diario.

Desde su triunfo el 19 de noviembre del 2019, Mercado hizo exitosas ocho defensas con rivales poderosas en el mundo del boxeo, incluyendo su última, en contra de Ramla Ali en Phoenix, Arizona, gracias en gran parte al trabajo que hace durante largos meses de preparación, en Tijuana, la cual adoptó como su casa, después de que en Cuauhtémoc, Chihuahua, de donde se dice orgullosa de ser, le cerraron las puertas por diferencias políticas entre su familia y administraciones a lo largo de muchos años.

"Por mucho tiempo soy despojada de mi papel como atleta en mi municipio, las administraciones que han estado me han tratado de “apagar” totalmente lo que soy, los medios locales de Cuauhtémoc tienen hasta prohibido que publiquen cuando peleo, es una tristeza, me puede mucho"

La relación se cortó entre las autoridades y el equipo de Yamileth Mercado cuando uno de sus familiares protestó a favor de una minoría de aquella región, sin siquiera tener una inclinación política a favor de un partido u otro, sin embargo, esto no cayó bien dentro de las autoridades, que decidieron de forma arbitraria vetar a “Yeimi” de cualquier posibilidad de hacer funciones de boxeo en su tierra, donde además se amarró el cinturón en el 2019.

En contraparte, está la capital chihuahuense, con el gobierno del estado, principalmente, fueron los que le abrieron las puertas, algo que Mercado está agradecida, pues, lejos de desanimarse por lo que pasó en su tierra, decidió tocar puertas para tener apoyo que la primera campeona del mundo en la historia de Chihuahua merece, el Instituto Chihuahuense del Deporte la “acogió” y no le dio la espalda desde que llegó.

“Es aquí (Chihuahua capital), donde realmente se me ha reconocido como atleta, aquí tengo un mural para mi, estoy muy agradecida por eso, por mucho tiempo se opacó el boxeo femenil, fue hasta que llegó “Tepo” (Teporaca Romero del Hierro), cuando eso cambió, ahora Yamileth es estelar en todas las peleas, hemos disfrutado de grandes eventos donde hay lleno total, donde muchos jóvenes tienen la oportunidad de proyectarse”, expresó la campeona mundial del CMB.

Ilusionada con nuevos retos, después de su defensa exitosa en los Estados Unidos, Yamileth supo lo que es pelear en las “grandes ligas” del boxeo mundial, en una empresa poderosa como lo es Matchroom, la chihuahuense solo ve hacia arriba y quiere seguir “luchando” por alcanzar todos sus sueños, en contra de cualquier adversidad que se le presente.

“Ahora tengo una nueva meta en mi mente y sé que nadie me la va a poder sacar, es convertirme en campeona mundial supergallo unificada con todos los cinturones de las diferentes organizaciones que confirman el boxeo, lucharé por conseguirlo”, aseguró Mercado sobre sus próximos retos, donde tendrá que regresar a Matchroom para poder competir por los mismos ante peleadoras también dueñas de preseas.

Yamileth se encuentra preparándose para su próxima pelea con rival y fecha por confirmar, entrena todos los días para llegar a punto. Algo que le diría a las nuevas generaciones es: “la diferencia entre yo y los nuevos no es el talento ni una preparación, es que yo me la creo, me la creí desde el momento que fui a Kenia a disputar el título del mundo, soy terca como nadie, me la creí tanto que contagié a todos a mi alrededor que también se la creyeron y el resto es historia”, finalizó la chihuahuense.

Hoy en día Yamileth, a pesar de las “piedras” que hubo o que pusieron en su camino, es una de las deportistas profesionales más destacadas del estado grande, a cinco años desde que se amarró el cinturón “verde y oro” en su cuerpo, parece no tener techo en su carrera profesional, ella, desde su trinchera, aunque sea lejos de la tierra que la vio nacer, seguirá luchando por sus metas y llenando de orgullo a quienes nunca la abandonaron y que al igual que ella, creyeron en que un día sería lo que es hoy.