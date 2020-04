Mejora salud de Zambotti

A través de un video en redes, la judoca parralense Vanessa Zambotti actualiza su estado de salud a 12 días de haber contraído el coronavirus.

Haciendo “home office” desde su departamento en la Ciudad de México, la tres veces olímpica afirma que a 12 días de haberse contagiado, se ha sentido mejor gracias a las recomendaciones médicas.

“En los últimos días he tenido 37 grados de temperatura, poquito más o poquito menos”, dice, “además de algo de tos por las noches que a veces no me permite dormir como quisiera, pero bien”.

Vanessa describe que “ayer (lunes) fue un día bueno, tuve una temperatura de 37 grados, hasta en la noche que me subió un poco. No puedo dormir muy bien, me despierta la tos, sólo tengo tos cuando duermo. Esperemos que siga mejorando”.

La parralense nos dice: “Inicié el jueves 9 de abril y ahora estamos a 20, espero que ya no se complique, ando ronca, pero no es nada grave y de hecho ni me ha faltado el aire, pura moquera”, comenta.

La exjudoca se da tiempo para hacer recomendaciones a la gente. “Les recomiendo que tengan un PH muy alcalino. Todas las mañanas tómense un vasito con agua tibia, póngale una cucharada de bicarbonato y limón, esto les ayudará a tener un PH alcalino, ayuda mucho con los virus, yo todas las mañanas lo hago”.

“Por todo lo demás, bien, no he sentido dolores en el pecho, sólo quería avisarles eso, cuídense y hagan conciencia de lo que estamos viviendo, no dejen las indicaciones del Gobierno de lado, desinfecten todo lo que llega a sus casas, es una enfermedad dolorosa”. Y finaliza: “Cada quien habla como le va en la feria, yo les hablo como me va a mí. Muchas gracias a todos por sus atenciones, los quiero mucho”.