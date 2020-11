Meteórico desarrollo de Paola en tiro con arco

Con apenas 2 años de estar metida de lleno en la practica y competición en la especialidad de tiro con arco, la arquera chihuahuense Paola Alejandra Sánchez Holguín ha obtenido muchas satisfacciones y triunfos en las diferentes competencias en las que ha participado a nivel estatal nacional.

“Yo había iniciado en la modalidad de arco recurvo, pero después opté por incursionar en el arco compuesto y he participado en varios eventos, tanto a nivel estatal, regional, nacional”: comentó Paola sobre sus inicios, en los que ha tenido gran influencia y apoyo con su entrenador y padre Jesús Eduardo Sánchez Trillo.

En el terreno nacional, ya han sido 2 olimpiadas, la primera de ellas en Chihuahua y en la segunda celebrada en Cancún obtuvo el bronce. “En esta última tuve que competir sentada en un sillín, pues habría sufrido un esguince de tobillo de tercer grado, pero de cualquier manera puse todo mi empeño para lograr la medalla”.

También ha estado en el Versus Mx Shoot 2019 de Guadalajara, Torneo Calaveras de Aguascalientes en las ediciones 2019 y 2020 en ésta última donde obtuvo el segundo lugar en clasificatoria y la medalla de oro en la ronda olímpica individual.

Para Paola, quien representa al equipo Saeta Archery, aún no tiene programada su siguiente competencia, pues están inciertas las fechas de próximos eventos, pero con la ventaja de que puede seguir entrenando de manera individual en su casa para estar lista para cuando las condiciones sean propicias para estar en el próximo evento.

Para la estudiante de los estudios del quinto semestre de la carrera de Nutrición en la Universidad Autónoma de Chihuahua, el tiro con arco es un deporte complejo, pues como ella misma lo dice: “Es mas que jalar una cuerda como muchos piensan, es de los pocos deportes que he conocido donde no existe una diferencia entre hombres y mujeres, motivar a una persona a que practique este deporte es un reto ya que lo ven algo fácil al inicio y ya cuando lo prueban no cualquiera sigue practicando”

SU FRASE

"Si no vas por todo, ¿A que vas?"

CONÓZCALA

Nombre: Paola Alejandra Sánchez Holguín

Fecha de nacimiento: 2 de marzo del 2000

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 20 años

Peso: 75 kilogramos

Estatura: 1.64 metros

Deporte: Tiro con arco

Modalidad: Arco compuesto

