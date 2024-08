"Mi objetivo es terminar, no pienso en el lugar": Amador Herrera por Serial 2024 de la ANEN

El motociclista Mauricio Amador Herrera, dio a conocer que su objetivo principal para el Serial 2024 de la ANEN que está disputando, es finalizar la competencia, debido a la complejidad de las pruebas que encara en la Categoría de Expertos, en la que se convirtió en el primer chihuahuense que participa en este nivel dentro del Motociclismo de Enduro, destacando que en un futuro espera ser el número uno de todo México.

En entrevista para el Heraldo de Chihuahua, el joven del estado grande compartió: “Mi objetivo sigue siendo ser terminar el circuito, porque es complejo y no voy pensando en el lugar, solo se que voy a finalizar, no voy pensando en el resultado, solo en el proceso para dar lo mejor en cada fecha. Es duro porque es mi primera participación en la categoría estelar de México, ha sido difícil seguir, es mucho esfuerzo constante”.

Con tan sólo 21 años de edad, Amador Herrera ya se codea con los mejores del país, en una Serial en el que ha logrado subirse al podio en varias fechas, como lo hizo en la más reciente disputada en la pista de El Capricho de Durango, donde se llevó un tercer lugar al finalizar con un tiempo de 1:02:34.86 horas.

“Esto nació como un hobbie que mi papá me enseñó desde los cuatro años, de niño yo lloraba en la moto, no me gustaba y me cansaba, pero fue evolucionando y fui viendo logros de mi capacidad deportiva, para los 12 años sentí que ya esto era mi pasión”, declaró el chihuahuense, quien aseguró que al ser el primero del estado en esta categoría, siente la presión para entregar resultado, resaltando que para ello entrena y va paso a paso.

Foto: Erick Castro / El Heraldo de Chihuahua

Para la siguiente fecha a disputarse este sábado 17 de agosto, Herrera competirá en casa al enfrentarse al terreno del pueblo mágico de Creel, del que está muy familiarizado debido a que anteriormente ha entrenador en Majalca, sin embargo, aseguró que deberá estar concentrado, porque cualquier error puede costar caro.

“Es un terreno que conozco muy bien y correr en casa es una tranquilidad, es por ello que entrenar es vital, porque un error te puede costar una buena caída, desbarrancarse, tienes que cuidar muchas cosas para no perder tiempo”, mencionó el motociclista, quien compartió que es un orgullo competir en su tierra.

Cabe mencionar, que Amador Herrera no cuenta con instructor de Motociclismo de Enduro, pues considera que es un deporte en el que cada competidor se exige su propio entrenamiento, por lo que trata de mantenerse bajo un balance con régimen alimenticio y entrenamiento constante.

Foto: ANEN

Además, el joven resaltó que para conseguir competir y lograr llegar a la Categoría de Expertos, se necesita de paciencia, humildad y cabeza, debido a las constantes variantes que enfrentan los motociclistas en la competencia, en la que se mide en dos pruebas, la de Enduro y Cross, dando cinco vueltas a un circuito de 28 kilómetros.

“Debes de saber que llanta utilizar, dependiendo del terreno al que te vas a enfrentar, porque cada terreno es diferente, si está mojado el manejo es diferente, tener cuidado de la moto, pits, de las personas que están alrededor, todo eso pasa por nuestra cabeza y debemos tener el conocimiento”, finalizó Herrera.