Misael “Chino” Rodríguez tiene la esperanza de un mejor 2021

Lo que sería un año lleno de mucha actividad en el terreno profesional, el ex medallista olímpico en la disciplina de boxeo, Misael “Chino” Rodríguez, consideró que este 2020 fue muy difícil, pero con la esperanza de un mejor 2021.

A través de sus redes sociales el joven púgil oriundo de ciudad Parral, Chihuahua, señaló que la pandemia fue su mayor enemigo en el terreno boxístico, al cancelar toda actividad deportiva mundial, además de que ha sido difícil regresar a las carteleras.

“Este 2020 no se me dio volver al ring después de tanto insistir, creo que es momento de aceptarlo, por mí no quedó, fue un año difícil para todos, de mucho aprendizaje para mí dentro y fuera del ring; sin duda el 2021 será mucho mejor para todos, así parece”, señaló el boxeador parralense.

Cabe mencionar que la última pelea que tuvo Misael Rodríguez en el terreno profesional fue el 28 de septiembre, cuando salió con la victoria en el Staples Center, Los Ángeles, al doblegar por la vía del cloroformo a Brandon Maddox.

Ya ha pasado un año y tres meses que el medallista de bronce en los juegos Olímpicos de Río 2016 no ve actividad en la principales funciones boxísticas de nivel profesional, esperando que el próximo año regrese con más fuerza en busca de conseguir escalar posiciones en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo para levantar la mano y disputar un campeonato mundial.

Profesionalmente, Misael Rodríguez marcha con un récord de 10 peleas ganadas, 5 de ellas por la vía rápida, además de que sigue sin saber lo que es perder.

El dato

Misael tiene 1 año y tres meses que no pelea en una función boxística

Te puede interesar: