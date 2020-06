Misael Rodríguez revive "chino" su conquista

El 18 de agosto de 2016 será una fecha que no olvidará Misael Rodríguez, quien conquistó la primera medalla (bronce) para México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en un deporte que estaba en sequía de preseas desde Sydney 2000, cuando el también chihuahuense Christian Bejarano se colgó el mismo metal.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

En Río 2016 tuvo que pasar más de una semana para que México apareciera en el medallero brasileño, y eso lo logró el famoso “Chino”, con el bronce, al caer ante el uzbeco Bektemir Melikuziev en la categoría de -75 kilogramos por decisión 3-0, una presea lograda con coraje, lucha y entrega.

Misael Rodríguez supo que el deporte de los puños lo llevaría a unos Juegos Olímpicos desde pequeño, cuando jugaba con sus hermanos a pegar fuerte con sus guantes de boxeo que eran sustituidos por un par de calcetines; su ídolo siempre ha sido el ex campeón mundial Julio César Chávez.

Conforme pasaba el tiempo, el gusto por el boxeo se acrecentó. En la televisión no se perdía las funciones en aquellas transmisiones con las figuras del momento.

“El boxeo siempre ha estado en mi vida; pienso que en la vida de todos los mexicanos porque ¿quién no recuerda a Julio César Chávez o a Juan Manuel Márquez?, dos grandes que el boxeo mexicano ha tenido”.

“El Chino” agregó que los resultados aparecieron en su vida de manera positiva, “vino la Olimpiada Nacional donde tuve un buen resultado, luego otros torneos en donde también me fue bien; pienso que todo eso me fue envolviendo y me llevó hasta conseguir la presea olímpica”.

Ahora en su nueva faceta en el boxeo de paga “el Chino” Rodríguez es una de las nuevas figuras del boxeo mexicano, sin duda alguna en próximos meses busca regresar a los cuadriláteros.

Con un récord de 10 ganadas, 5 de ellas por la vía rápida, el pugilista oriundo de Parral, Chihuahua, quiere más victorias que lo acerquen a tener una oportunidad de un campeonato del mundo.

Te recomendamos:

Ráfagas --Ratifican o va a la SCJN --“¿Son las de Duarte?”, gritaban --Un zaino más en el carril

Local Cayó 74% ocupación hotelera, 14 cerraron definitivamente