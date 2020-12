Montes y Navarro agradecieron a González

La hermandad que se ha generado entre Luis Montes, Fernando Navarro e Ignacio González hacen que el retiro de Nacho traiga sensaciones encontradas, por un lado la tristeza de que su amigo no esté más en la cancha, pero también el orgullo de verlo irse como un jugador legendario, aseguraron los futbolistas esmeraldas tras la victoria.

"Nos llena de orgullo, le agradecemos a la afición el apoyo, es una lástima que Nacho se retire, pero se va como campeón y eso nos da mucha felicidad. No (fue difícil la decisión de darle el gafete de capitán), le dije a Ambriz que Nacho debía ser el capitán, él se lo merecía, entrena fuerte todos los días", expresó Luis Montes.

Por su parte, Fernando Navarro dejó claro su anhelo por ser una leyenda de León como su amigo Nacho González.

"No pasa nada, todo llega a su tiempo, los tiempos del de allá arriba son perfectos, el poder estar siempre con mi equipo no puedo estar más agradecido por como la vida me ha tratado, le debo mucho a ese club, espero que juntos lo hagamos más grande, quiero ser tan grande como estos cabrones", dijo.

Para ambos futbolistas, lo más relevante es que luego de dos años de mucho trabajo se logró el título de liga, lo hicieron divirtiéndose en el terreno de juego y eso lo hace más especial.

"Nos divertimos con la pelota, fueron dos años que batallamos muchos, se da la estrella y se hace justicia para Nacho", comentó el Chapo.

"No ha cambiado que esté equipo se sienta como una familia. Esperemos que sí, lo disfrutamos, iremos a descansar y después volveremos a pensar en ser campeones", sentenció Navarro.

