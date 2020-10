Montoya desea que raquetbol un día sea olímpico

Con una nutrida lista de títulos y medallas en el raquetbol, con lo que ha puesto el nombre de México muy en alto, Rodrigo Montoya Solís, de 24 años, no pierde la esperanza de que en un futuro su disciplina ingrese formalmente a los Juegos Olímpicos, ilusión que lo mantiene dentro de este deporte desde hace 15 años.

"Deseo que el raquetbol un día sea olímpico, por eso lo sigo jugando, tengo la esperanza de que, si no me equivoco, en el 2028 en Los Ángeles hay posibilidades de que la disciplina entre como exhibición, aunque todavía no pertenezca bien a los Juegos, pero ojalá que de ahí pueda quedarse ya para los posteriores y, si hago cuentas, puede ser que alcance alguna competencia por una medalla o mínimo tener la experiencia de participar en un evento de esa magnitud.

"Es un sueño porque es lo más grande que hay en el deporte, el poder competir ahí."

Si tan sólo yo que participé en Lima, mis primeros Juegos Panamericanos me quedé con una gran experiencia en todos los aspectos, desde convivir con los atletas de todas las disciplinas, la organización, los medios, los partidos, es algo diferente que no se vive en otros torneos, son cosas bonitas como escuchar el Himno cuando ganas una medalla, si ahí yo sentí mucha emoción, no me imagino en unos Juegos Olímpicos donde hay mayor inversión y organización", detalló.

El raquetbolista, quien regresó de la capital peruana con las medallas de oro en individual y dobles varonil y de bronce por equipos, aseguró que pese a la cancelación de varias competencias internacionales este año, como la Copa Panamericana y el Campeonato Mundial, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, no deja de lado la mentalidad positiva y continúa con su preparación, ansioso por regresar a las canchas.

"Debido a la pandemia hubo cancelación de todo. Este año me tocaba defender mi título mundial, que es cada dos, en el 2020 tenía que volver a participar, pero ya se pospuso para el 2021 al igual que la Copa Panamericana, que se iba a celebrar en Bolivia, pero hasta la fecha no han dado ningún anuncio de que se vaya a continuar con los torneos en lo que queda del año, ya todo fue pospuesto.

Del tour profesional tampoco hay eventos, nada más queda esperar a que se reabran los deportivos para seguir entrenando en cancha y con los poquitos ejercicios que se pueden hacer en casa.

"De raquetbol, en sí no puedo hacer mucho más que cosas técnicas, pero de ahí en fuera sí he hecho ejercicios físicos y como aún no está permitido, no me siento a gusto saliendo, aunque tengo algunos parques no me animo y como no hay eventos programados, no tengo la prisa de prepararme, simplemente mantenerme bien físicamente y ya cuando esté calendarizado volveré a entrenamientos más en forma", explicó.

Rodrigo Montoya, quien culminó su carrera en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Autónoma de Chihuahua, aseguró que aunque nunca había hecho una pausa en su deporte, la cual dijo le sirvió como descanso luego de una ardua jornada en 2019, siguen en pie sus objetivos. "Uno siempre hace una planeación o imaginas todos los eventos en los que vas a participar y este año había dos eventos importantes.

Tenía intenciones que en el campeonato mundial quedara entre los 16 primeros para clasificar a los World Games del 2021, era mi principal objetivo, así como en el tour profesional, me veía subiendo en el ranking; sin duda, todavía me queda mucho por demostrar en el raquetbol y tengo ganas de que se termine rápido la pandemia para que vuelva todo a la normalidad”.

